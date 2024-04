Stellar Blade: Rassistische Anspielung ist laut Sony unbeabsichtigt und wird entfernt

In Stellar Blade gibt es eine ungünstige Konstellation eines Graffitis und eines Ladenschilds, die als rassistisch interpretiert werden kann. Sony entfernt diese unbeabsichtigte Anspielung aus dem Spiel.

Stellar Blade versehentlich rassistisch

Um herauszufinden, was es mit dieser Anspielung auf sich hat, musste ich erst einmal in den Tiefen von Reddit graben und sogar einen Kollegen hinzuziehen. Geläufig war mir dieser, vor allem in den USA bekannte, rassistische Ausdruck nicht.

Dabei handelt es sich um ein Graffiti mit dem großen, rosa Wort "Hard", das direkt neben dem leuchtenden Ladenschild zum "R Shop" platziert wurde. Zusammen ergeben das "Hard" und das "R" eine Äußerung, die für das absolut inakzeptable N-Wort steht. Warum? Bei dem harten "R" geht es um die "er"-Endung des rassistischen Wortes, das durch diesen Ausdruck hervorgehoben wird.

In einem Beitrag auf X von Insider Gaming, könnt ihr die Stelle im Spiel sehen:

Stellar Blade Will Be Patched To Remove 'Hard R' Graffitihttps://t.co/d9vJ1Y7jap — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) April 24, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Laut Sony war diese Assoziation nicht beabsichtigt und will diese unglückliche Fügung direkt aus Stellar Blade entfernen. Das "Hard"-Graffiti taucht mehrere Male im Spiel auf, ist jedoch nur ein einziges Mal in dieser Formation zu sehen.

Gegenüber IGN erklärte PlayStation: "Die Platzierung von zwei Grafiken nebeneinander in Stellar Blade führte zu einer unbeabsichtigt anstößigen Phrase. Shift Up hatte nicht die Absicht, ein anstößiges Artwork zu erstellen und wird das Graffiti mit dem Day 1-Patch ersetzen."