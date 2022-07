Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Trophäen Leitfaden - So bekommt ihr alle Achievements

Für PC und Nintendo Switch war es bereits erhältlich, jetzt kommt Story of Seasons: Pioneers of Olive Town auch auf die PlayStation 4 und bringt dort ganze 51 Trophäen mit sich.

Auf dem PC sind es auf Steam 50 Achievements, natürlich eine weniger, weil es dort keine Platin-Auszeichnung zu holen gibt.

In unserem Trophäen-Leitfaden zeigen wir euch, was ihr tun müsst, um alle Trophäen in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town zu bekommen.

Inhalt:

Wie schalte ich die Trophäen und Achievements in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town frei?

Die PS4-Version von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town hat insgesamt eine Platin-Trophäe, zwei Gold-Trophäen, neun Silber-Trophäen sowie 39 Bronze-Trophäen zu bieten.

Alle Trophäen in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town:

Name Wie ihr sie freischaltet Trophäe Pioneer of Hope Erhalte alle anderen Trophäen. Platin Wandelndes Lexikon Erreiche 900 Einträge in der Enzyklopädie. Gold Kunstkenner Finde alle Ausstellungsstücke für das Museum. Gold Dorfentwicklung Deluxe Schließe alle Projekte zur Weiterentwicklung des Dorfes ab. Silber Ich ergötze, du ergötzt Erfülle alle Aufträge von Götz. Silber Trautes Heim, Glück allein Vergrößere dein Zuhause zu einem prächtigen Haus. Silber Profi-Pionierarbeit Repariere die Hydrokulturpflanzung. Silber Auf immer und ewig Vertiefte deine Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Silber Das ultimative Ziel Erreiche die höchste Stufe aller Fertigkeiten. Silber Wilde Fotos Fotografiere 21 wilde Tierarten. Silber Sammelwütig Sammle insgesamt 5000 Gegenstände. Silber Der Gipfel der Handwerkskunst Stelle 2000 Gegenstände her.. Silber 1. Hofgeburtstag Betreibe deinen Hof 1 Jahr lang. Bronze Zurück im Sattel Lass dein Moped reparieren. Bronze Blockhüttenromantik Vergrößere dein Zuhause zu einer Blockhütte. Bronze Auf dem Holzweg Räume die großen umgefallenen Bäume aus dem Weg. Bronze Auf zu neuen Ufern Repariere die baufällige Brücke. Bronze Hüaaa! Reite auf einem Reittier. Bronze Das Dorf der Erdgnome Gehe zum ersten Mal in das Dorf der Erdgnome. Bronze Geldmaschine Verdiene 10.000 G an einem Tag. Bronze Geldsammler Verschicke Gegenstände im Gesamtwert von 100.000 G. Bronze Kulinarische Kompetenz Bereite ein Gericht höchster Qualität zu. Bronze Flauschig, dich kennenzulernen Besitze ein Haustier. Bronze Futterspender Besitze Nutztiere. Bronze Ein Symbol unserer Liebe Warte darauf, ein Kind zu bekommen. Bronze Der Antrag Mache jemandem einen Heiratsantrag. Bronze Das große Geständnis Gestehe jemandem deine Liebe. Bronze Der Anfang von allem Erlerne alle Fertigkeiten. Bronze Werkzeug-Virtuose Verbessere deine Werkzeuge 28-mal. Bronze Modebewusst Sammle 10 Kleidungsstücke. Bronze Plaudertasche Sprich 50-mal mit Dorfbewohnern. Bronze Minenexperte Erreiche die tiefste Ebene der weit entfernten Mine. Bronze Hausmannskost Koche 20-mal. Bronze Neues Leben Wende ein Zuchtset bei einem deiner Tiere an. Bronze Wasser klar und rein Lege 50-mal etwas trocken. Bronze Legendärer Angler Fange einen Fisch höchster Qualität. Bronze Einsame Angelstunden Fange 50 Fische. Bronze Stein um Stein Zerstöre 100 Steine. Bronze Rasentrimmer Mähe 100-mal Gras. Bronze Die Axt im Walde Fälle 100 Bäume. Bronze Gemüse-Guru Verschicke eine Feldfrucht höchster Qualität. Bronze Flauschig Erhalte 50-mal Wolle, Vlies oder Fell von deinen Nutztieren. Bronze Frische Eier Erhalte 50 Eier von deinen Hühnern. Bronze Melkmaschine Erhalte 50-mal Milch von deinen Nutztieren. Bronze Nur ich und die Bienen Ernte 50 Honigstöcke. Bronze Pilzforscher Ernte 50 Pilze. Bronze Baumkoryphäe Ernte 50 Baumfrüchte. Bronze Blühende Pracht Ernte 50 Blumen. Bronze Prof. Gemüse Ernte 50 Feldfrüchte. Bronze Die gießende Hand Gieße deine Feldfrüchte 50-mal. Bronze Ackerneuling Grabe 50-mal den Boden um. Bronze

Ihr werdet eine Menge Bäume umhauen.

Wie schwer ist die Platin-Trophäe in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town?

Die Platin-Trophäe in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town zu bekommen, könnte euch eine ganze Weile beschäftigen.

Dinge wie das Fällen von Bäumen oder das Ernten von Feldrüchten sind relativ schnell erledigt und kommen nach kurzer Zeit von selbst, andere Sachen sind langfristiger. Dazu zählen etwa die 900 Einträge in der Enzyklopädie oder das Sammeln aller Sachen fürs Museum.

Wer wirklich alles erreichen möchte, ist hier gut und gerne mehr als 100 Stunden beschäftigt.

Viel Erfolg beim Sammeln der Trophäen in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town!

