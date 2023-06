Summer Game Fest 2023 startet heute: Das ist euer Zeitplan für die nächsten Tage

Das Summer Game Fest 2023 beginnt heute mit der großen Eröffnungsshow, durch die euch wieder zwei Stunden lang Geoff Keighley führt.

Aber das ist nur der Auftakt, rundherum passiert noch mehr und das schon in den kommenden Tagen.

Der Zeitplan im Überblick

Hier habt ihr schon einmal einen kompakten Überblick über das, was euch in den kommenden Tagen an Streams erwartet:

Datum Event Donnerstag, 8. Juni 2023

21 Uhr Summer Game Fest 2023 Eröffnungsshow Donnerstag, 8. Juni 2023

23 Uhr Day of the Devs Freitag, 9. Juni 2023

0 Uhr Devolver Direct Freitag, 9. Juni 2023

17 Uhr Access-Ability Summer Showcase Freitag, 9. Juni 2023

21 Uhr Tribeca Games Spotlight Samstag, 10. Juni 2023

17 Uhr Future of Play Direct Samstag, 10. Juni 2023

18 Uhr Wholesome Games 2023 Samstag, 10. Juni 2023

19 Uhr Future Games Show Sonntag, 11. Juni 2023

19 Uhr Xbox Games Showcase + Starfield Direct Sonntag, 11. Juni 2023

22 Uhr PC Gaming Show Montag, 12. Juni 2023

0 Uhr Final Fantasy 16 Pre-Launch Celebration Montag, 12. Juni 2023

19 Uhr Ubisoft Forward Dienstag, 13. Juni 2023

0 Uhr Capcom Showcase Dienstag, 13. Juni 2023

19 Uhr Xbox Games Showcase Extended Mittwoch, 14. Juni 2023

20 Uhr UploadVR Showcase Freitag, 16. Juni 2023

5 Uhr RGG Studio Summit Summer 2023

Summer Game Fest 2023 – Donnerstag, 8. Juni 2023

Wann? 21 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Bei der großen Eröffnungsshow sind wieder zahlreiche Ankündigungen, Premieren und neue Spieleindrücke zu erwarten. Die Show ist zwei Stunden lang und wird live aus dem YouTube Theater in Inglewood, Kalifornien übertragen.

Day of the Devs: SGF Edition – Donnerstag, 8. Juni 2023

Wann? 23 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Der Indie-Showcase von Iam8bit und Double Fine ist zurück. Wenn ihr Indie-Spiele mögt, solltet ihr euch diesen Stream anschauen.

Devolver Direct – Freitag, 9. Juni 2023

Wann? 0 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Ein Livestream von Devolver Digital darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Zu erwarten ist wahrscheinlich wieder der verrückteste Gaming-Livestream des Jahres.

Access-Ability Summer Showcase – Freitag, 9. Juni 2023

Wann? 17 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Bei diesem Livestream stehen veröffentlichte und noch kommende Videospiele im Fokus, bei denen es barrierefreie Optionen für Spielerinnen und Spieler mit Behinderungen gibt.

Tribeca Games Spotlight – Freitag, 9. Juni 2023

Wann? 21 Uhr

Wo? YouTube

Das Tribeca Festival hat auch dieses Jahr mehrere Spiele ausgewählt, die man während seines Livestreams zeigt. Unter anderem könnt ihr Weltpremierem zu The Expanse: A Telltale Series, Stray Gods und Nightscape erwarten.

Future of Play Direct – Samstag, 10. Juni 2023

Wann? 17 Uhr

Wo? YouTube

Ein weiterer Indie-Showcase, der euch verschiedene neue Games vorstellen soll. Host der Show ist der V-Tuber KI Broadcaster Melios. Na dann.

Wholesome Games 2023 – Samstag, 10. Juni 2023

Wann? 16 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Wholesome Direct knüpft an Future of Play an und zeigt mehr Indie-Spiele. Dabei geht es um die Titel, die eine positive Aura versprühen und entspannend sind.

Future Games Show – Samstag, 10. Juni 2023

Wann? 17 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Bei der Future Games Show sollen mehr als 50 Multi-Format-Spiele gezeigt werden. Gehostet wird die Show von den Stars von Marvel's Spider-Man: Yuri Lowenthal (Peter Parker) und Laura Bailey (Mary Jane Watson).

Xbox Games Showcase und Starfield Direct – Sonntag, 11. Juni 2023

Wann? 19 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Microsoft zeigt wieder einen großen Showcase, der mit Spannung erwartet wird. Und direkt im Anschluss gibt’s noch einen eigenen Livestream, der sich alleine auf Starfield konzentriert.

PC Gaming Show – Sonntag, 11. Juni 2023

Wann? 21 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Bei der PC Gaming Show stehen besonders PC-Spiele im Fokus, Überraschung! Was nicht heißt, das es keine Mult-Plattform-Spiele sein können. Auch 16 Neuankündigungen werden versprochen.

Final Fantasy 16 Pre-Launch Celebration – Montag, 12. Juni 2023

Wann? 0 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Square Enix feiert den bevorstehenden Launch von Final Fantasy 16. Konkrete Details dazu, was euch hier erwartet, liegen bislang noch nicht vor.

Ubisoft Forward – Montag, 12. Juni 2023

Wann? 19 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Auch Ubisoft ist mit einem eigenen Livestream zurück. Mit dabei sind Avatar, Assassin's Creed: Mirage, The Crew: Motorfest und noch mehr!

Capcom Showcase – Dienstag, 13. Juni 2023

Wann? 0 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

"Neuigkeiten und Updates" zu Capcoms Spielen erwarten euch bei diesem 36 Minuten langen Stream. Nähere Details dazu liegen bisweilen aber nicht vor.

Xbox Games Showcase Extended – Dienstag, 13. Juni 2023

Wann? 19 Uhr

Wo? YouTube / Twitch

Und noch einmal Xbox. In diesem Ergänzungsstream zum großen Showcase gibt es etwa Interviews zu den Spielen aus dem Showcase und Game-Updates von Drittanbietern zu sehen.

UploadVR Showcase – Mittwoch, 14. Juni 2023

Wann? 8 Uhr

Wo? YouTube

Ein Showcase für VR-Spiele, hättet ihr nicht gedacht, was? Auch hier liegen noch kaum Details zum Inhalt vor. Mit Sicherheit ist es aber die interessanteste Veranstaltung für VR-Fans.

RGG Studio Summit Summer 2023 – Freitag, 16. Juni 2023

Wann? 5 Uhr

Wo? YouTube

Ryu Ga Gotoku Studio, das Team hinter Like a Dragon, veranstaltet einen eigenen Showcase. Details zum Inhalt liegen derzeit nicht vor.