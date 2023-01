Super Mario Bros Film: Neuer Clip zeigt beliebtes Mario-Outfit.

Donkey Kong steht im Mittelpunkt eines neuen Clips zum kommenden Super-Mario-Bros-Film.

In dem neuen Video könnt ihr aber nicht nur den in der englischen Version von Seth Rogan gesprochenen Affen sehen.

Flauschiger Mario

Auch Mario, der bekanntermaßen von Chris Pratt gesprochen wird, hat einen Auftritt in der Arena, die hier präsentiert wird.

Besagte Arena ist mit Fragezeichen-Blöcken gefüllt, in einem davon verbirgt sich ein bekanntes und beliebtes Outfit von Mario.

Seht selbst:

Der kommende Kinofilm entsteht in Zusammenarbeit mit Illumination und startet am 6. April 2023 in den deutschen Kinos.

Er kommt somit etwas später als geplant, denn zuvor war noch vom 23. März als Starttermin die Rede. Aber die zwei Wochen gehen auch schnell vorbei.