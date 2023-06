Super Mario RPG kommt als Remake auf die Switch

Während der Nintendo Direct hat Nintendo ein Remake von Super Mario RPG angekündigt.

Ursprünglich war der Titel zwar in den USA erhältlich, aber nicht in Europa. Hier kommt also eure Chance, ihn zu spielen. Natürlich wird die Grafik für die Neuauflage angepasst.

"Die Spieler:innen begleiten Mario, Mallow, Geno, Bowser und Peach in einem vielseitigen wie spannenden Abenteuer", heißt es.

"Mario und seine Freundinnen und Freunde schließen sich zusammen, um der bedrohlichen Macht von Schmiedrichs Schergen entgegenzutreten, sieben Sterne zu finden und die Sternenstraße zu reparieren."

Ab dem 17. November 2023 ist das Spiel auf der Switch erhältlich.