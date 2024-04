Das Metroidvania Tales of Kenzera: ZAU will dich im Launch-Trailer mitreißen

Wenige Tage vor dem Release wurde heute der Launch-Trailer zu Tales of Kenzera: ZAU von den Surgent Studios veröffentlicht.

Gleichzeitig gibt es auch einen Kurzfilm namens "My Shoes, Your Feet" zu sehen.

Eine persönliche Reise

Der Kurzfilm wurde von Studiogründer und Schauspieler Abubakar Salim zusammen mit der Ridley Scott Creative Group produziert.

In dem "sehr persönlichen und emotionalen" Kurzfilm geht es darum, was ihn dazu bewogen hat, Tales of Kenzera: ZAU zu entwickeln.

Inspiriert ist das Spiel von Abubakars persönlicher Reise, bei der es um den Verlust seines Vaters und ihre gemeinsame Verbundenheit durch Videospiele geht.

"Der Singleplayer-Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an Abubakars Vater und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht", heißt es.

Tales of Kenzera: ZAU erscheint am 23. April 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.