The Binding of Isaac bald mit Online-Multiplayer - aber wie sieht das aus?

Ganze 12 Jahre ist es schon her, dass der wunderbar verstörende Titel The Binding of Isaac das Licht der Welt erblickte. In diesem Rougelite seid ihr ein kleiner Junge, der seine mörderische Mutter mit der Kraft seiner Tränen bekämpft. Immer weiter steigt er in den prozedural generierten Keller hinab, der gleichzeitig auch irgendwie eine Gebärmutter ist - oder eine fleischige Hölle.

Geteiltes Leid ist halbes Leid - oder so ähnlich

Nun ja, um zum Punkt zu kommen. Neben dem bereits existierenden lokalen Koop soll The Binding of Isaac bald die Möglichkeit eines Online-Multiplayers erhalten. So ein Trauma wie Isaac würde ich auch ungern allein bewältigen müssen.

Die letzte Erweiterung für The Binding of Isaac erschien 2021, doch zuvor war lange kein Ende der Inhalte in Sicht. Im Online-Modus für den DLC Repentance, der "bald" erscheint, könnt ihr bis zu drei weitere Freunde einladen. So könnt ihr mit bis zu vier verschiedenen Charakteren ganz unterschiedliche Modi zocken.

Tyrone Rodriguez, der ausführende Produzent von The Binding of Isaac zeigt in einem Tweet, wie der Online-Modus inklusive Online-Siegesserien aussehen. Wenn ihr keine Freunde habt, könnt ihr auch mit "zufälligen" Spielern zocken.

It's happening folks! https://t.co/S4K2mT0Muh — 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) September 28, 2023

Schatzkisten im Online-Mehrspieler-Modus erscheinen einmal auf jeder Etage und bieten einen Gegenstand pro Spieler.

Für den neuen Mehrspieler-Modus soll es auf Steam eine Beta geben. Diese ist allerdings auf Spieler beschränkt, die das Repentance-Pack besitzen.