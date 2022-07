The DioField Chronicle: Release des taktischen Rollenspiels im September

Publisher Square Enix macht sich für die Veröffentlichung von The DioField Chronicle bereit. Im September soll das Strategie-Rollenspiel für PC und Konsolen erscheinen. Zuvor könnt ihr euch im August aber noch auf eine Demo freuen.

Schritt für Schritt zur Veröffentlichung

Auf der PlayStation State of Play wurde das Spiel von Entwickler Lancarse das erste Mal angekündigt und wird neben Sonys Konsolen auch auf Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Wer Lust auf den Titel hat, kann sich den 22. September dick im Kalender markieren, denn hier erscheint The DioField Chronicle.

Um die Bekanntgabe des Release-Datums zu feiern, hat Square Enix einen neuen Trailer mit neuen Informationen zur Geschichte des Spiels veröffentlicht. Eine weitere gute Neuigkeit: Am 10. August könnt ihr euch in der Demo schonmal einen ersten Eindruck über das Spiel verschaffen.

In der Videobeschreibung unter dem Trailer schreibt Square Enix, dass The DioField Chronicle ein Strategie-RPG sei, "das die Spieler in eine epische Geschichte von Krieg und Ehre mit intensiven taktischen Echtzeitkämpfen eintauchen lässt".

"In The DioField Chronicle können die Spieler einen Real Time Tactical Battle (RTTB) erleben - ein neues, zutiefst strategisches Echtzeit-Kampfsystem, das durch eine düstere und fesselnde Storyline ergänzt wird", heißt es weiter.

Das Charakterdesign stammt von Taiki, der bereits bei Lord of Vermilion III und IV mit gewirkt hat. Für das Konzept-Design ist Isamu Kamikokuryo verantwortlich, der sich mit Namen wie Final Fantasy XII und Final Fantasy XIII schmücken darf. Orchestermusik gibt es von den Game-of-Thrones-Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell.