The Division 3: Schon fast beiläufig kündigt Ubisoft den Titel an

Still und leise kündigt Ubisoft einfach mal The Division 3 an. Der dritte Teil der Tom-Clancy's-Reihe soll von Massive Entertainment entwickelt werden. Das Team hierfür wird gerade noch auf die Beine gestellt.

Massive Entertainment stellt ein Team für The Division 3 zusammen

Auf Twitter schrieb der offizielle Kanal des Entwicklerstudios: "Julian Gerighty wurde zum Executive Producer für die Marke Tom Clancy's The Division ernannt." Mit dem neuen Executive Producer beginnt der Tweet. Das Interessante folgt aber im darauffolgenden Satz.

"Julian wird alle Spiele und Produkte beaufsichtigen, einschließlich Tom Clancy's The Division 3, unter der Leitung von Massive Entertainment, das aktiv ein Team für das Spiel aufbaut." Okay, Massive Entertainment hat hier einfach mal in einem Nebensatz erwähnt, dass The Division 3 in Arbeit ist.

Nicht, dass die besetzte Position in irgendeiner Weise langweilig wäre. Immerhin ist Gerighty Creative Director für Star Wars Outlaws gewesen, bevor er die neue Stelle bei Massive annahm und nun die Entwicklung von The Division 3 leitet. Erfahrung mit der Marke hat der Mann, denn er war als Creative Director für The Division 2 tätig.

In einem Statement von Ubisoft, der im Tweet verlinkt wurde, heißt es: "Ein Hauptaugenmerk von Gerighty liegt auf dem Aufbau eines Teams für Tom Clancy's The Division 3, das von Massive Entertainment geleitet wird, während er gleichzeitig dafür sorgt, dass Tom Clancy's The Division 2 weiterhin gut unterstützt wird." Zudem soll er die Markenidentität festigen.