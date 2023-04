The Division: Wie sieht die Zukunft der Reihe aus? Livestream liefert diese Woche die Antwort.

Was erwartet euch in Zukunft bei The Division? Einen neuen Ausblick bekommt ihr diese Woche.

In einem neuen Livestream am morgigen Donnerstag, den 20. April 2023, blickt man in die Zukunft und auch ein klein wenig in die Vergangenheit und Gegenwart.

Wann geht es los?

Der Stream wird am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.

Unter anderem wird auch The Division 2 zu sehen sein, dabei geht es um den von Rogue-likes inspirierten Descent-Modus und um die Pläne für das fünfte Jahr.

Der nächste Programmpunkt ist der Free-to-play-Ableger The Division Heartland. Seit der Ankündigung für PC und Konsolen im Jahr 2021 war davon nur wenig zu sehen, im Rahmen des Streams soll es eine neue "Gameplay-Preview" geben.

Zu guter Letzt ist auch noch ein "Projekt-Update" zum mobilen Free-to-play-Titel The Division Resurgence geplant.

Weitere Ubisoft-Neuigkeiten erwarten euch am 12. Juni 2023 im Zuge einer neuen Ausgabe von Ubisoft Forward Live.

