THQ Nordic: Showcase im August verspricht Weltpremieren, Alone in the Dark, Outcast 2 und mehr.

THQ Nordic wird auch dieses Jahr wieder einen eigenen Showcase ausstrahlen.

Heute hat man nun den konkreten Termin für die Veranstaltung bekannt gegeben.

Showcase im August

Der THQ Nordic Digital Showcase 2023 findet demnach am Freitag, den 11. August 2023, um 21 Uhr deutscher Zeit statt.

Im Vorfeld wird es erneut eine Pre-Show geben, in der ihr einen Blick auf die Projekte von HandyGames werfen könnt.

Und das ist mit dem Haupt-Showcase? Laut THQ Nordic erwarten euch Spielankündigungen und Projekt-Updates.

"In diesem Jahr werden nicht nur Weltpremieren angekündigt, sondern auch Neuigkeiten und Enthüllungen zu bereits angekündigten Spielen präsentiert", heißt es.

Definitiv mit dabei sind etwa Alone in the Dark, Outcast 2 und das jüngst angekündigte Trine 5.