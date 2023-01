Tomb Raider: Phoebe Waller-Bridge schreibt eine TV-Serie für Amazon.

Wir haben Lara Croft bereits in mehreren Live-Action-Filmen gesehen, jetzt soll es auch in Serienform weitergehen.

Und zwar als Live-Action-Serie. Nicht zu verwechseln mit der animierten Serie, an der Netflix derzeit arbeitet!

Das Lara Cinematic Universe

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Emmy-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge für Amazon eine entsprechende Serie schreiben und auch als ausführende Produzentin daran arbeiten.

Amazons Ziel sei, "eine verknüpftes Universum von Tomb Raider aufzubauen, mit dem Videospiel, der TV-Serie und dem Film". Klingt nach ambitionierten Plänen. Inwiefern die Netflix-Serie dabei auch eine Rolle spielt, ist unklar.

Erfahrung in Sachen Gräber und Archäologie hat Phoebe Waller-Bridge bereits ein wenig gesammelt, denn sie stand unter anderem mit Harrison Ford für Indiana Jones und der Ruf des Schicksals vor der Kamera.

Amazon investiert aktuell also viel in Lara Croft, denn man übernimmt zugleich den Vertrieb von Crystal Dynamics' nächstem Tomb-Raider-Spiel und beteiligt sich an der Entwicklung. Der kommende, noch namenlose Titel basiert auf Epics Unreal Engine 5.