Das hier ist das neue Tomb Raider, aber ihr könnt es nicht spielen, sondern nur angucken

Netflix' animierte Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft gibt ihr Debüt am 10. Oktober 2024.

Der Streaming-Dienst hat den Veröffentlichungstermin mit einem neuen Release-Date-Teaser bestätigt.

Kurzer neuer Teaser zu Tomb Raider auf Netflix

Allzu lang fällt das Video allerdings nicht aus, denn es ist kürzer als eine Minute. Für ein paar neue Eindrücke reicht es jedoch allemal.

Die Serie "knüpft an die Ereignisse der äußerst erfolgreichen Tomb-Raider-Videospiel-Trilogie (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) an", schreibt Netflix. Sie soll "das nächste Kapitel" der Heldin zeigen.

Hier ist der neue Teaser:

Lara Croft wird in der Serie von Hayley Atwell gesprochen, die ihr etwa aus verschiedenen Marvel-Filmen und aus der Serie Agent Carter kennt. Ebenfalls zu hören sind Early Baylon, der wieder in seine Rolle als Jonah Maiava schlüpft, sowie Allen Maldonado als Zip.

"Mehr als 25 Jahre nach ihrem ersten Auftritt erforscht Lara Croft (gesprochen von Hayley Atwell) weiterhin uralte Geheimnisse und deckt verlorene Wahrheiten an atemberaubenden und gefährlichen Orten auf", heißt es weiter.

Es ist übrigens nicht die einzige Serie rund um Lara Croft. Vor kurzem bestellte Amazon Prime eine Live-Action-Serie zu Tomb Raider, bei der Phoebe Waller-Bridge als Autorin und ausführende Produzentin mitwirkt.