Total War Pharaoh: Release-Datum bestätigt, digitale Version erscheint früher.

Das Release-Datum von Total War Pharaoh steht fest und lange müsst ihr nicht mehr warten.

Zugleich erscheint die digitale Version des Strategiespiels etwas früher als die physische Variante.

Wann erscheint Total War Pharaoh

Total War Pharaoh erscheint am 11. Oktober 2023 zuerst einmal in digitaler Form. Am 23. Oktober 2023 wird zudem in Europa eine physische Limited Edition veröffentlicht.

Diese Limited Edition enthält neben kosmetischen Packs auch ein doppelseitiges Poster mit stilisierter Kampagnenkarte und Porträts der Fraktionsführer.

Aber ihr könnt auch noch früher spielen, nämlich vom 29. September bis 2. Oktober 2023 in einem Early-Access-Wochenende. Zumindest dann, wenn ihr den Titel vorbestellt.

Am Early-Access-Wochenende stehen Ramses und Irsu unter eurem Kommando und ihr könnt 60 Runden Kampagnen-Gameplay mit unbegrenzten Wiederholungen absolvieren.

