Transformers: Reactivate - Erobert in diesem Koop-Shooter die Erde zurück!

"Wir wissen, dass die Fans lange auf ein neues Transformers-Spiel für Konsolen und PC gewartet haben und wir werden ihnen eins geben, das sie verdienen", sagt Richard Jolly in der Ankündigung von Transformers: Reactivate. Jolly ist der Geschäftsführer des britischen Entwicklerstudios Splash Damage, wo in der Vergangenheit unter anderem Gears Tactis und Dirty Bomb entstanden.

Bis zu vier Spieler treten in dem Koop-Shooter gemeinsam an, um die von der Legion besetzte Erde zurückzuerobern - etwas mehr sind es, die das Spiel entwickeln, denn Splash Damage weist darauf hin, dass über 500 Entwickler daran beteiligt sind. Eine kleine Produktion ist es also nicht.

Zum Inhalt von Transformers: Reactivate ist derzeit sehr wenig bekannt und auch der erste Trailer zeigt keine Spielszenen. Erscheinen soll der Titel auf PC sowie noch nicht näher benannten Konsolen, wobei man in einem geschlossenen Betatest im kommenden Jahr bereits einen ersten Einblick erhalten könnte. Dafür muss man über die offizielle Webseite registriert sein, wo diese Möglichkeit allerdings noch nicht freigeschaltet wurde.