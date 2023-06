Triple-A-Spiele brauchen jetzt 4 bis 6 Jahre Entwicklungszeit.

Die großen Blockbuster-Spiele brauchen heutzutage deutlich mehr Zeit für die Entwicklung.

Das sagt zumindest Microsofts Matt Booty und geht bei großen Projekten von einer Entwicklungszeit von vier bis sechs Jahren aus.

Doppelt so viel wie früher

Damit habe sich die benötigte Zeit verdoppelt, zuvor galten zwei bis drei Jahre für Triple-A-Titel als relativ normal. Natürlich bezieht sich Booty primär auf Microsofts interne Projekte, aber allgemein dürfte es in der Branche nicht viel anders aussehen.

"Ich denke, dass die Industrie und die Fans ein wenig hinterherhinken, wenn es darum geht, zu verstehen, dass Spiele nicht mehr zwei oder drei Jahre brauchen", sagt er.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Die Erwartungen sind höher. Der Grad der Wiedergabetreue, den wir liefern können, ist einfach höher."

All das zu realisieren, brauche dementsprechend mehr Zeit. Was natürlich nicht für alles und jeden gilt. Es gibt unzählige kleinere Projekte, die deutlich schneller fertig werden. Bei den großen Triple-A-Spielen solltet ihr euch aber wohl eher an solche Zeiträume gewöhnen.