Truck & Logistics Simulator erscheint Ende November für PC, Xbox und PlayStation

Der neue Truck & Logistics Simulator von Publisher Aerosoft und Entwickler Simula Games erscheint am 30. November 2023 für PC, Xbox und PlayStation. Ihr könnt euch via Cross-Plattform für 29,99€ (PlayStation und Xbox) oder 19,95€ für PC in die Welt der Transportlogistik stürzen. Der Simulator bietet unter anderem über 30 einzigartige Fahrzeuge, Fahrzeugindividualisierung, einen realistischen Tag-Nacht-Zyklus, zufällige Polizeikontrollen oder mobile Blitzer, eine 28-Quadratkilometer-Welt ohne versteckte Mauern, einen plattformübergreifenden Multiplayer für bis zu 24 Spielerinnen und Spieler, ein Verkehrssystem mit realistischer Physik, ein Schadenssystem und Lenkradunterstützung.