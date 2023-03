Unerlässliche Favoriten für PS5 und PS4 sind zurück: Die besten Angebote im PlayStation Store.

Nach den Retro- und Remaster-Angeboten hat ein weiterer neuer Sale im PlayStation Store begonnen. Diesmal sind wieder die Unerlässlichen Favoriten an der Reihe.

Dieser Sale mit Spielen für PlayStation 5 und PlayStation 4 läuft bis zum 30. März 2023 um 0:59 Uhr.

Wenn ihr die nordische Mythologie mögt, könnte etwa Jotun: Valhalla Edition (3,74 Euro) einen Blick wert sein. Ihr spielt eine Wikingerkriegerin, die einen ruhmlosen Tod starb und sich nun vor den Göttern beweisen muss. Der DLC Der Dschungel erwacht (4,01 Euro) steht hier stellvertretend für mehrere andere, mit denen ihr eure Abenteuer in dem Dungeon-Crawler erweitern und neue Beute machen könnt. Alternativ dazu ballert ihr euch für 4,99 Euro durch id Softwares Shooter Doom aus dem Jahr 2016. Auch heute immer noch einen Abstecher wert.

Mehr zum Thema:

Die Erweiterungen für Minecraft Dungeons sind günstiger zu haben,

Eine zünftige Prügelei erwartet euch in Injustice: Götter unter uns (4,79 Euro). Darin verkloppen sich Helden und Schurken aus dem DC-Universum. Und da es von den Mortal-Kombat-Machern kommt, ist das auch recht kompetent umgesetzt. Für 4,99 Euro erhaltet ihr indes den Director's Cut von Shantae: Risky's Revenge. Die Neuauflage des ursprünglich 2010 veröffentlichten Spiels verspricht tausende Animationsframes und gewaltige Multisprite-Bosse. Ein echter Couch-Koop-Hit erwartet euch wiederum mit Overcooked 2 (6,24 Euro). Im Ernst: Wer demnächst mal wieder mit Freundinnen und Freunden abhängt, sollte mal gemeinsam dieses Spiel spielen. So könnt ihr herausfinden, wie gut ihr zusammenarbeitet.

Shantae: Risky's Revenge in der Neuauflage des Originals von 2010.

In Spiritfarer (6,24 Euro) spielt ihr den Fährmann der Verstorbenen und müsst diese ins Jenseits bringen. Dabei freundet ihr euch mit Geistern an und kümmert euch noch um verschiedene andere Dinge. Mit verdorbenen Magi nehmt ihr es unterdessen in Salt and Sacrifice (7,99 Euro) als gebrandmarkter Inquisitor auf. Es liegt an euch, das Land von ihnen zu befreien. In ganz andere Regionen dringt ihr in Deliver us the Moon (8,74 Euro) vor. In diesem Spiel müsst ihr herausfinden, warum der Kontakt zu einer Mondkolonie abgerissen ist. In Superhot VR (9,99 Euro) kommt es wiederum auf präzise Bewegungen an, denn jeder Treffer ist tödlich. Und die Zeit läuft nur dann weiter, wenn auch ihr euch bewegt.

Bringt die Toten in Spiritfarer sicher ins Jenseits.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten