Auf die Frage nach einem möglichen neuen Venom-Spiel sagt Insomniac, dass man auf die Wünsche der Fans eingehen wolle. Was ihr sagt, spielt also eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.

Mehr Venom für die Fans? Nur, wenn sie wollen

Insomniac steht nach der Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2 im Rampenlicht. Senior Narrative Director Jon Paquette sprach in einem Interview mit Insider darüber, wie es mit der Serie weitergehen würde.

Als die Frage in den Raum geworfen wurde, ob es in Zukunft auch einen Venom-Ableger geben könnte, antwortete Paquette, dass Insomniac erst einmal abwarten werde, was die Fans dazu sagen.

"Also, das ist, was wir tun. Wir konzentrieren uns auf Spider-Man 2, und was wir tun werden, ist, dass wir abwarten, wie die Fans reagieren."

"Wir werden den Fans zuhören und uns fragen: 'Okay, was wollen die Fans wirklich?'" Darüber reden werde das Team aber erst, sobald alle ein wenig Urlaub und Zeit zu schlafen hatten.