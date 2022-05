WarCraft 3: Alle Cheats und wie ihr davon profitiert

Der Kampf zwischen Menschen und Orks geht in WarCraft 3: Reign oh Chaos weiter. Wenn ihr im Kampf Unterstützung benötigt oder einfach etwas Spaß haben möchtet, könnt ihr schummeln.

Welche Cheats es für WarCraft 3: Reign of Chaos gibt und was euch bringen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Alles über Cheats in WarCraft 3:

Wie benutze ich die Cheats in WarCraft 3?

Auch in WarCraft 3 ist die Nutzung der Cheats relativ einfach. Wenn ihr euch in einer Mission befindet, drückt ihr die Enter-Taste, wodurch sich das Chat-Fenster öffnet. Anschließend gebt ihr einen gewünschten Cheat Code ein und betätigt diese Eingabe noch einmal mittels der Enter-Taste.

Welche Cheat Codes gibt es für WarCraft 3?

Nachfolgend seht ihr in unserer Liste, welche Cheat Codes es für WarCraft 3 gibt:

Cheat Effekt WHOSYOURDADDY Ihr werdet unverwundbar und eure Gegner sterben nach einem Treffer. KEYSERSOZE x Ihr erhaltet eine bestimmte Menge Gold, ersetzt das x durch eine beliebige Zahl. LEAFITTOME x Ihr erhaltet eine bestimmte Menge Holz, ersetzt das x durch eine beliebige Zahl. GREEDISGOOD x Ihr erhaltet eine bestimmte Menge Gold und Holz, ersetzt das x durch eine beliebige Zahl. POINTBREAK x Ihr erhaltet eine bestimmte Menge Nahrung, ersetzt das x durch eine beliebige Zahl. THEREISNOSPOON Ihr erhaltet unbegrenzt Mana. IOCAINEPOWDER Schneller Tod. THEDUDEABIDES Zaubersprüche sind schneller wieder verfügbar. WARPTEN Ihr baut schneller. WHOISJOHNGALT Ihr könnt schneller forschen. SHARPANDSHINY Ihr erhaltet alle Upgrades. SYNERGY Der gesamte Technologiebaum wird aufgedeckt und ihr könnt alles bauen. RISEANDSHINE Die Zeit wird auf Morgen gesetzt. LIGHTSOUT Die Zeit wird auf Abend gesetzt. DAYLIGHTSAVINGS x Stellt eine bestimmte Stunde ein, ersetzt das x durch die jeweilige Zahl. DAYLIGHTSAVINGS Aktiviert oder deaktiviert den Wechsel des Tageslichts. ISEEDEADPEOPLE Die gesamte Karte wird aufgedeckt und der Nebel des Krieges verschwindet. STRENGTHANDHONOR Nach einer Niederlage in der Kampagne könnt ihr weiterspielen. ITVEXESME Alle Siegbedingungen werden deaktiviert, wodurch aber auch kein Sieg mehr möglich ist. ALLYOURBASEAREBELONGTOUS Ihr gewinnt den aktuellen Level. SOMEBODYSETUSUPTHEBOMB Ihr verliert den aktuellen Level. MOTHERLAND x y Wechselt zu einem bestimmten Level. Das y steht für die Seite (HUMAN, ORC z.B.), das x für die Nummer des Levels.