WarCraft Arclight Rumble Beta: Anmeldung, Start und weitere Details

Blizzards WarCraft-Franchise will jetzt die Mobilgeräte erobern. Den ersten Schritt auf diesem Weg soll das kommende WarCraft Arclight Rumble für Android und iOS machen. Und es wird im Vorfeld auch in einer Beta getestet.

In unserem Guide verraten wir euch alles, was ihr über die WarCraft Arclight Rumble Beta wissen solltet, wann sie beginnt und was sie enthält.

Wann startet die WarCraft Arclight Rumble Beta?

Bisher ist noch kein Starttermin für die WarCraft Arclight Rumble Beta bekannt. Der Webseite des Spiels zufolge sind aber "Betatests" geplant, also besteht durchaus die Chance, dass demnächst bereits eine erste Testrunde stattfinden könnte.

Wie melde ich mich für die WarCraft Arclight Rumble Beta an?

Die Anmeldung für die Beta von WarCraft Arclight Rumble ist ganz einfach. Ihr braucht zuerst einmal einen Battle.net-Account. Loggt euch in diesen ein und besucht die offizielle Webseite des Spiels. Scrollt dort nach unten, bis ihr dort den Button "Voranmelden" seht.

Habt ihr alles richtig gemacht, seht ihr anschließend dort statt des Buttons ein grünes Häkchen und euren Usernamen.

Beachtet aber, dass die Anmeldung euch noch keine Teilnahme an einer Beta garantiert.

Drückt diesen Button, um euch für die Beta von WarCraft Arclight Rumble zu registrieren.

Was enthält die WarCraft Arclight Rumble Beta?

Bisher liegen uns zur Beta von WarCraft Arclight Rumble noch keine Details vor, was den Inhalt anbelangt. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass ihr das Spiel bis zu einem gewissen Grad spielen könnt, um Spielmechaniken und Features unter die Lupe zu nehmen und Feedback abzugeben. Sobald Details vorliegen, erfahrt ihr sie hier.

