Warcraft Rumble: Macht euch für den Soft-Launch und harte Arena-Kämpfe bereit

Warcraft-Helden auf dem Smartphone sammeln und mit ihnen gegeneinander antreten? Das könnt ihr in Warcraft Rumble, dem neuen Action-Strategiespiel zu Blizzards Franchise. Jetzt, wo die geschlossene Beta vorbei ist, steht auch schon der nächste Schritt an - der Soft-Launch.

Warcraft Rumble breitet sich langsam aus

Nach einer kurzen Testphase in den Philippinen, kommt das Spiel in den nächsten Wochen und Monaten auch in andere Regionen. Derweil arbeitet Blizzard am Feinschliff.

Seit dem Beginn der geschlossenen Beta hat Warcraft Rumble einige neue Funktionen erhalten. So etwa der Modus "Bogenlichtüberladung", eine heroische Kampagne, die neuen Zonen Dunkelküste und Hinterland, die neuen Dungeons Gnomeregan sowie die Todesminen, neue Talente für alte Minis und das PvP-System wurde komplett überarbeitet.

Probiert ihr Warcraft Rumble aus? Über die offizielle Website des Spiels könnt ihr euch bei Google Play oder im Apple App Store vorab registrieren.