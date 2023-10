WarCraft Rumble: Release-Datum für Android und iPhone bestätigt.

Blizzard hat das Release-Datum von WarCraft Rumble bestätigt.

Das Action-Strategiespiel erscheint demnach weltweit am 3. November 2023 für Android und iPhone während der BlizzCon.

WarCraft für unterwegs

Es ist das erste WarCraft-Spiel, das primär für Mobilgeräte entwickelt wurde. Ihr kommandiert Miniaturarmeen mit Helden, Schurken und Kreaturen aus dem WarCraft-Universum und tretet gegen eure Gegner an.

Neben einer Solo-Kampagne gibt es PvP-Kämpfe, Dungeons und andere Spielmodi.

Wer das Tutorial des Spiels innerhalb von zwei Wochen nach Launch abschließt, wird wiederum mit einem Set aus vier Gegenständen im Mech-Design belohnt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Voranmeldungen sind über die offizielle Webseite möglich, zudem gibt es eine Crossover-Aktion mit World of WarCraft.

In den Tavernen der vier großen Regionen von Dragonflight sowie in Valdrakken, Orgrimmar und Sturmwind könnt ihr Warcraft-Rumble-Arcadeautomaten finden. Sammelt verborgene Rumble-Münzen und Rumble-Foils und schaltet so insgesamt sieben sammel- und anpassbare Minis aus Warcraft Rumble frei.