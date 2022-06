Warhammer 40.000 Boltgun: Neuer Retro-FPS für PC und Konsole angekündigt

Lust auf einen Retro-Shooter im Universum von Warhammer 40.000? Den bekommt ihr im nächsten Jahr!

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Auroch Digital haben Warhammer 40.000: Boltgun für 2023 angekündigt. Erscheinen soll das Spiel für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Ein Mix aus alt und neu

Den Machern zufolge soll Warhammer 40.000: Boltgun eine stilvolle Retro-Grafik mit "flüssigem, modernem Ego-Shooter-Gameplay" verbinden.

Ihr spielt einen kampferprobten Space Marine, der sich auf einer gefährlichen Mission durch die Galaxie befinden und dort etwa gegen die Chaos Space Marines und die Dämonen des Chaos kämpft.

"Im glorreichen Boomer-Shooter-Stil entfesselst du dein verheerendes Space Marine-Arsenal, während du dich durch eine Explosion aus Pixeln und Blut schießt", heißt es. "Renne, springe und stürme durch riesige Level, um die schlimmsten Ketzer in der ganzen Galaxie abzuschießen, zu zerfetzen und zu zerschlitzen!"

Ferner ist von "eimerweise Blut" die Rede, zimperlich geht es hier also nicht zu.

In der Entwicklung befindet sich Boltgun bereits seit mehreren Jahren, wie Nina Adams, Operations Director bei Auroch Digital, erläutert: "Als Team voller Warhammer-40.000-Fans werkeln wir schon seit 2018 an dem Spiel und sind so froh, ENDLICH darüber sprechen zu können. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu erleben."