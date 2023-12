Der neueste Streich von Ankama befindet sich bereits seit dem 16. August 2023 im Early Access. Zum Release hatten wir das Team gesprochen und ihre Ambitionen festgehalten. Vier Monate später steht für Waven schon das dritte Kapitel und das Finale der Saison rund um den alten Lanzenträger Lance-Dur an. Das Team wollte sich noch einmal mit uns an einen digitalen Tisch setzen, um mehr darüber zu erzählen, was im RPG-Deckbuilder aktuell passiert. Narrative Designerin Aurore Noury, Produzent Bastien Guers und die Game Designer Valentin Guéné und Thomas Clément erklären uns, welche Inhalte vor Weihnachten unabhängig von der Saison überarbeitet wurden und was künftig im Fokus stehen wird.

Heute hagelt es große Neuerungen

of Attribution

Heute veröffentlichte Ankama Update 0.14, das viele große Neuerungen für euch bereithält. Gerade Season-Pass-Nutzerinnen und Nutzer werden sich freuen, denn endlich kommt eine neue Klasse ins Spiel. Dabei handelt es sich um den "Speer von Astramantis", einen Lanzenträger, wie Lance-Dur selbst, dessen Saison sich mit diesem Update langsam dem Ende neigt. Lance-Dur möchte jedoch glorreich verabschiedet werden, weshalb alle, die den Ankama-Launcher nutzen, mit einer siebenteiligen Animationsserie belohnt werden. Wie ihr sie sehen könnt und worum es dort geht, erfahrt ihr im Video.

Generell gab es diesen Monat bereits Verbesserungen

Das Team möchte mit dem heutigen Update aber nicht nur Hardcore-Fans belohnen, sondern behebt einige Kritikpunkte, die neue Spielerinnen und Spieler bisher von Waven fernhielten. So gab es zum Beispiel bisher nach dem Tutorial keinen klaren Handlungsstrang. Das soll mithilfe von 40 (!) neuen, bereits verfügbaren Quests geändert werden. Auch weitere Verbesserungen, wie die Trennung von PvP und PvM, ausgewogenere Helden und ein neuer Chat, sollen die Neueinsteiger besser an die Hand nehmen.

Was die Zukunft noch bringt

Sehr offen hat uns Ankama im digitalen Round Table erzählt, welche Veränderungen noch für Waven anstehen. Aurore Noury erklärt, dass das kostenlose Spiel mit drei großen Updates auf 2024 wartet, die alle noch im ersten Buch der Geschichte stattfinden. Bastien Guers verrät außerdem bereits zwei neue Modi, darunter ein Battle Royale mit Wellen von Gegnern. Und dann gibt es ja noch eine mobile Version, die bereits als Pilot in Kanada und den Niederlanden verfügbar, aber noch nicht reif für den internationalen Release zu sein scheint.

Den vollständigen Ausblick und mehr Informationen findet ihr im obigen Video.