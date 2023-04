Welche Konsole verdient ein Remake? Deshalb können wir nicht genug von Handhelds bekommen

Die neue Folge Quick Talk Event ist endlich wieder da! Damit der Rest der Woche nicht zu langweilig wird, frischen Melanie, Benjamin, Ben und Ana eure Gaming-Woche nach Ostern mit spannenden Fragen auf. Dank unserer Zuhörer gibt es heute sogar gleich zwei Fragen zum Thema Hardware. Holt euch etwas Leckeres zu trinken, lehnt euch zurück und genießt die neue Folge!

Für welche Gaming-Zusatzhardware habt ihr das meiste Geld ausgegeben?

In dieser Folge steht Hardware im Fokus. Wir packen hier die wirklich großen Geschütze aus und diskutieren darüber, welches teure Zusatzequipment sich auch wirklich lohnt. Ihr werdet überrascht sein, wofür Benjamin und Ben das meiste Geld ausgegeben haben — einer von ihnen sogar eine vierstellige Summe. Ich bin mir sicher, er würde sagen, das habe sich gelohnt. Dann wird es spannend, denn gerade für Computer-Main Melanie stellt sich die Frage danach, was bei einem PC-Setup wirklich als Zusatz zählt. Nachdem das geklärt ist, können wir uns auf eine Sache einigen, die vielleicht weniger Erleuchtung bringt, als gedacht: Was sich wirklich als Zusatzhardware lohnt, ist reine Geschmackssache.

Erinnert ihr euch noch an Wipeout Pure? Auf welcher Konsole lief das denn nochmal? Die hätten wir auf jeden Fall gerne in verbesserter Form wieder!

Welche Konsole hätte populärer sein sollen? Von welcher Konsole hättet ihr gerne eine Nachfolgegeneration gesehen?

Diese Zuschauerfrage stellte uns KaeptnQuasar! Falls ihr Fragen habt, schreibt diese gerne mal in die Kommentare, denn dann nehmen wir diese in unseren Fragenpool auf und vielleicht schafft sie es schon in die nächste Folge.

Puh, das war eine erstaunlich emotionale Frage, denn hier sind viele gute Erinnerungen aufgekommen. Ben fiel ohne zu zögern der Dreamcast ein, welcher ihn hätte gerne noch länger begleiten dürfen. Am Ende sind wir aber in einen Ringkampf zwischen Steam Deck und Switch abgeschweift. Die zwei Handhelds stehen wohl immer noch in großer Konkurrenz zueinander. Welche Konsole wir uns aber wirklich zurückwünschen — und hier hab es einen klaren Favoriten — müsst ihr schon selbst herausfinden!

Welche Charakterentwicklung hast du nicht kommen sehen?

Zwar entscheidet ihr den Verlauf der Geschichte von Vincent grundlegend mit, aber Catherine hält trotzdem eine spannende Charakterentwicklung für den Protagonisten bereit.

Unser Quick Talk Event findet ihr übrigens auch als Podcast auf Spotify und Co.

Wir beenden den Videocast mit einem Thema, das viele Spoiler beinhalten könnte. Trotzdem wollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Charakterentwicklung wir nicht haben kommen sehen und warum. Um nicht allzu weit auszuholen, solltet ihr diesen Teil vielleicht überspringen, wenn ihr einen ähnlichen Spielgeschmack habt wie ich. Sprich: Spiele aus Japan, denn in JRPGs oder Visual Novels gibt es ja viele unvorhersehbare Wendungen, bei denen die Figuren im Fokus stehen. Also, wollt ihr Ace Attorney, Catherine, Fire Emblem Three Houses, The Stanley Parable oder Resident Evil 4 noch selbst erleben, solltet ihr besser weghören. Auch The Last of Us und God of War haben wir erwähnt, aber gerade bei Kratos kann man sich den Twist wahrscheinlich schon denken.

Welches Gaming-Equipment ist so das teuerste, das bei euch so rumsteht und von welcher Konsole hättet ihr gerne ein Remake? Lass uns das gerne in den Kommentaren wissen!