Wer gewinnt den Super Bowl LVII? Hier ist EAs Prognose mit Madden NFL 23

Nicht nur beim Fußball gibt Electronic Arts Prognosen ab, auch beim American Football.

Am kommenden Wochenende findet der Super Bowl LVII in Glendale, Arizona statt. Wer gewinnt? Das werden wir am Montagmorgen mit Sicherheit wissen. Hier ist schon mal EAs Vorhersage.

Wer gewinnt?

Laut EAs Prognose mit Madden NFL 23 werden sich die Philadelphia Eagles in diesem Jahr gegen die Kansas City Chiefs den Super Bowl holen. Es wäre ihr zweiter Super-Bowl-Sieg innerhalb von fünf Jahren.

EA sagt ein Ergebnis von 31:17 voraus, es wäre also keine knappe Sache.

"Auch für einzelne Protagonisten des Saisonfinals gibt es Vorhersagen: MVP-Kandidat Mahomes schließt den Super Bowl mit 249 Yards und einem Touchdown ab, während die Defense der Chiefs von Chris Jones und seinen vier Tackles sowie zwei Sacks geführt werden", heißt es.

"Für die Eagles sticht Wide Receiver A.J. Brown heraus, der acht Pässe für 114 Yards und einen Touchdown fangen kann, Safety C.J. Gardner-Johnson darf sich neben fünf Tackles auch über eine Interception freuen."

In der Nacht von Sonntag auf Montag könnt ihr euch anschauen, wie zutreffend die Prognose von Electronic Arts ist. Was tippt ihr?