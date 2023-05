Wie fandet ihr den PlayStation Showcase?

Das war er also, der große PlayStation Showcase. Wir haben viele Neuigkeiten, Ankündigungen und Gameplay gesehen.

Und das sowohl für die PlayStation 5 als auch für PlayStation VR2.

Die wichtigste Frage des Abends lautet daher: Wie hat euch der PlayStation Showcase gefallen? Nachfolgend könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen:

In den Kommentaren könnt ihr euch zudem gerne detaillierter dazu äußern, was euch am PlayStation Showcase besonders gefallen hat.

Gab es ein besonderes Spiel oder etwas, was auch am besten gefallen hat? Oder etwas anderes, das euch gar nicht zugesagt habt? Lasst es uns wissen!