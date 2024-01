Witch Rise: Ein Boomer-Shooter im süßen Pastel-Gewand?

Ein ungewöhnlicher Boomer Shooter vom brasilianischen Studio "lightUP" erscheint bereits am 26. Januar 2024. Witch Rise orientiert sich an alten Klassikern, wie Doom oder Quake, tunkt das Genre aber einmal in einen süßen Topf aus Pastellfarbe. Für fünf Euro könnt ihr euch bald in Form einer jungen Hexe durch vier verschiedene Welten reisen, um Zauberwesen mit eurer Magie abzuschießen. Klingt nach einer wilden Mischung, mit der nur ein Indie-Spiel durchkommt.