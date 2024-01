Wo Long: Fallen Dynasty erhält eine Complete Edition und das hier ist alles enthalten.

Koei Tecmo Europe und Team Ninja haben eine Complete Edition von Wo Long: Fallen Dynasty angekündigt.

Die Complete Edition wird am 7. Februar 2024 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Was ist enthalten?

Neben dem Basisspiel erhaltet ihr mit der Complete Edition unter anderem alles, was in den drei DLC-Paketen "Battle of Zhongyuan", "Conqueror of Jiangdong" und "Upheaval in Jingxiang" enthalten war.

Mit "The Thousand-Mile Journey" erwartet euch wiederum neuer Endgane-Content. Das umschließt neue Charaktere der Armeen von Cao Cao, Sun Ce und Liu Bei, neue Waffenarten (Cestus, Langschwert, Peitsche), neue Stages, neue Divine Beasts, höhere Schwierigkeitsgrade und erweiterte Funktionen.

Auch DLC, der Kollaborationen mit den Spielen Nioh 2, Naraka: Bladepoint und Lies of P umfasst, ist mit dabei.

Drei In-Game-Itens aus dem Basisspiel - "Baihu Armor", "Zhuque Armor" und Qinglong Armor" sind ebenso enthalten wie das Item "The Records of the Grand Historian", das euch Marking Flags auf der Mini-Map zeigt.

Um die Veröffentlichung der Complete Edition zu feiern, erhalten alle Spielerinnen und Spieler, die Wo Long besitzen, die neue "Xuanwu Armor" geschenkt. Zudem wird man exklusiv auf dem PC eine Demo der Complete Editon anbieten.