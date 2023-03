Wo Long Fallen Dynasty: Tipps und Tricks im Einsteiger-Guide

Wo Long: Fallen Dynasty kann hammerhart sein, nicht nur für Soulslike-Anfänger und all jene mit einem dünnen Geduldsfaden.

Vor allem in den ersten Stunden muss man sich mit vielen Wiederholungen durchbeißen und ein wenig bemühen, die Mechaniken des Spiels zu durchblicken und nicht allzu oft auf die Bretter zu fliegen. Ihr könnt eine Menge solcher Mechaniken entdecken und das schwierige Abenteuer ein Stück weit erleichtern.

Ist Wo Long eure Ersterfahrung im Soulslike-Genre (sei es durch den Game-Pass oder einen Zufallskauf), verpasst man schnell die kleinen Dinge, die das Erlebnis einfacher oder (im schlimmsten Fall) schwerer machen. Das gilt umso mehr, wenn bereits der erste Boss im Tutorial eine einschüchternde Erfahrung ist.

Kein Grund zur Sorge, denn a) wird man mit der Zeit besser im Kämpfen (solange man sich ein wenig reinhängt) und b) haben wir diesen Anfänger-Guide parat, um die Startphase in Wo Long: Fallen Dynasty mit Tipps und Tricks zu erleichtern.

Die Grundausbildung abschließen

Nachdem ihr die Story begonnen und eure erste Standarte platziert habt (die als Speicherpunkte fungieren), könnt ihr dort das Menü öffnen und den Punkt "Reisen" ansteuern. Dies öffnet eine Weltkarte, auf der ihr zwischen den Kapiteln der Hauptgeschichte wechseln könnt. Springt zu "Andere" und ihr könnt ein Tutorial absolvieren.

Absolviert unbedingt die Grundausbildung samt Tutorial. Zur Not kann man es beliebig wiederholen, um die Spielmechaniken nicht aus dem Blick zu verlieren.

Das solltet ihr unbedingt tun, zumal euch das Spiel die Grundausbildung nicht aufdrängt. Ihr erlernt darin den Ablauf der Kämpfe in Wo Long: Fallen Dynasty, von den Zaubern über das Beschwören der Gottbestie bis hin zum Blocken, Ausweichen und Parieren (sehr wichtig für den ersten Boss).

Nehmt euch die paar Minuten und verinnerlicht die Grundlagen so früh wie möglich, sonst knallt ihr früher oder später gegen eine Wand.

Die Einführung ins Kampfsystem sollte man sich zu Gemüte führen.

Wahres Ki sammeln, farmen und den Charakter verbessern

Das sollte die oberste Priorität sein, und zwar vom ersten Moment an. Macht euren Charakter stärker und robuster, geht kleine Gegner bekämpfen und sammelt ihr Ki, besonders in der ersten Mission des Spiels. Klar, auch hier sind die Feinde bereits eine Herausforderung, aber für jeden Kill erhaltet ihr Ki (quasi die Erfahrung in Wo Long: Fallen Dynasty).

Nutzt das System aus, aktiviert eine Standarte und bekämpft die kleinen Gegner im Umkreis. So sammelt ihr rasch Ki, indem ihr die Gegner durch Ausruhen an der Standarte respawnen lasst. Im Fall des Todes verliert man die Hälfte des gesammelten Ki, aber ihr könnt anschließend den Gegner töten, der für euer Ableben verantwortlich war. Bei dem Versuch kann zweierlei passieren:

Sterbt ihr auf dem Weg zum todbringenden Gegner ein zweites Mal, bleibt die Hälfte des Ki verloren und durch den erneuten Tod büßt ihr noch einmal die Hälfte ein.

Schafft ihr es zum besagten Feind und rächt den Tod eures Charakters, erhaltet ihr die verlorene Ki-Menge zurück und obendrauf die Ki-Einheiten des Gegners.

Dadurch entsteht ein irgendwann sehr beiläufiger Rhythmus des Ki-Farmens, bei dem ihr mehr und mehr sammelt, um weiter leveln und euren Charakter verbessern zu können.

Wie die Moral funktioniert und gesteigert wird

Die Moral in Wo Long: Fallen Dynasty ist eine Mechanik, die man schnell übersehen kann, wenn man das Tutorial überspringt (siehe oberhalb). Das Prinzip in Kurzform: Je höher eure Moral ausfällt, desto weniger Schaden fügen euch Gegner zu und desto mächtiger seid ihr im Kampf.

Moral lässt sich ähnlich wie Ki farmen, indem ihr Gegner besiegt, aber ihr solltet euch nach Möglichkeit nicht von ihnen treffen lassen. Die Moral kann dadurch ebenso sinken wie bei Niederlagen gegen Bossgegner (wenn auch nicht ganz so sehr).

Die maximale Stufe für die Moral liegt bei 25. Steigert sie so weit wie möglich, wenn ihr einen schwierigen Kampf zu absolvieren habt.

Allerdings haben auch die Gegner eine Moral und das Durchblicken dieses Systems hilft bei der Vorbereitung auf einen Kampf. Bei großen Bossen ist das nützlicher als bei kleinen Feinden, aber bei ihnen klappt es ebenso.

Zum Erkennen der gegnerischen Moral müsst ihr einen Blick auf den Bereich über ihren Köpfen werfen und seht anhand verschiedener Farben, wie sie euch gegenüber aufgestellt sind. Das bedeuten die Farben:

Rot - Ihre Moralstufe ist deutlich höher als eure.

- Ihre Moralstufe ist deutlich höher als eure. Gelb - Ihre Moralstufe ist höher als eure, aber nicht übermäßig.

- Ihre Moralstufe ist höher als eure, aber nicht übermäßig. Grün - Ihre Moralstufe ist identisch oder niedriger als eure.

Gegner der roten oder gelben Stufe sind zäher im Kampf und schwieriger zu besiegen, aber sie verschaffen euch auch deutlich bessere Belohnungen. Wollt ihr schnell Ki oder Moral farmen, haltet euch zunächst an die Feinde der grünen Kategorie. Mit fortschreitender Spieldauer werdet ihr sicherer im Duell und könnt allmählich stärkere Gegner ins Visier nehmen.

Abwehren, Ausweichen, Blocken und Parieren - so geht es

Wer mit gezogener Waffe in den Kampf stürmt und nicht mehr tut, als damit herumzufuchteln, wird schnell sein Leben verlieren. Das Ausweichen und - viel wichtiger - Blocken gegnerischer Angriffe ist unumgänglich für den erfolgreichen Kampf in Wo Long.

Nutzt jede Gelegenheit für einen tödlichen Angriff, vor allem bei den Bossen.

Hier ein paar kurze Erklärungen, welche Abwehrmechanik wie funktioniert:

Abwehren : Mit der Taste L1/LB haltet ihr die Waffe schützend vor den Körper und fangt gegnerische Angriffe ab. Das verringert euren Willen (die orangene Leiste unter der Gesundheit) und funktioniert nicht bei kritischen Treffern der Gegner.

: Mit der Taste L1/LB haltet ihr die Waffe schützend vor den Körper und fangt gegnerische Angriffe ab. Das verringert euren Willen (die orangene Leiste unter der Gesundheit) und funktioniert nicht bei kritischen Treffern der Gegner. Ausweichen : Drückt beim Bewegen zweimal hintereinander Kreis bzw. B, um schnell in die entsprechende Richtung auszuweichen. Empfohlen, um sich rasch in Sicherheit zu bringen, wenn man einen klaren Kopf erlangen oder sich z.B. in sicherer Entfernung heilen möchte.

: Drückt beim Bewegen zweimal hintereinander Kreis bzw. B, um schnell in die entsprechende Richtung auszuweichen. Empfohlen, um sich rasch in Sicherheit zu bringen, wenn man einen klaren Kopf erlangen oder sich z.B. in sicherer Entfernung heilen möchte. Blocken/Kontern: Das ist die Kernmechanik von Wo Long. Drückt kurz, bevor euch ein Schlag trifft, die Kreis- bzw. B-Taste. Mit dem richtigen Timing wehrt ihr den Angriff schwungvoll ab und könnt dann mit eigenen Angriffen nachlegen. Riskant, aber sehr belohnend, wenn man den Dreh erst mal raushat.

Vielen Angriffen kann man ausweichen, aber dadurch sinkt euer Wille, bis hin zur unteren Grenze, bei der ihr kurz die Haltung verliert und wehrlos gegen Angriffe seid. Bei kleineren Gegnern ist Ausweichen kein Problem (zumal man sie danach ausschalten kann, bevor sie überhaupt etwas tun können). Dickeren Brocken sollte man mit Blocks und Kontern begegnen.

Zhang Liang zu besiegen ist nur durch Blocks und Parieren möglich.

Bei größeren Bossen und einigen speziellen Feinden ist das Ausweichen ebenfalls möglich, wobei Blocks bzw. Konter stets zu bevorzugen und das bessere Mittel im Kampf sind. Normale Angriffe können geblockt und gekontert werden, aber bei kritischen Angriffen solltet ihr besonders vorsichtig sein.

Bevor die Gegner einen solchen kritischen Treffer versuchen, glühen ihre Körper einen Moment lang rot. Drückt kurz danach die Kreis- bzw. B-Taste und blockt den kritischen Schlag. Gelingt das, könnt ihr einen mächtigen Konterangriff starten, um deutlich höheren Schaden zu bewirken.

Wie der Wille in Wo Long funktioniert

Verschiedene Aktionen können den Willen reduzieren, erkennbar anhand der Leiste unterhalb der grünen Lebensenergie. Sinkt der Wille zu weit in den linken Bereich (orange), ermüdet ihr irgendwann, verliert die Haltung und seid kurzzeitig wehrlos gegenüber Angriffen. In manchen Bosskämpfen kann es schon genügen, einmal die Haltung zu verlieren, einen harten Treffer zu kassieren und das war es dann.

Behaltet den Willen daher stets im Auge, indem ihr auf die Leiste unter der Lebensenergie achtet.

Hier ist der Wille auf seinem Ausgangswert bei +/- 0.

Hier ein paar Beispiele, welche Aktionen (es gibt noch mehr) die Willensanzeige aufbrauchen, wenn man sie benutzt, also haltet ein Auge darauf:

Zauber

Ausweichen

Angriffe abwehren (L1/LB)

Gegnerische Treffer kassieren

Kampfkünste

Dann wiederum könnt ihr den Willen auch erhöhen, unter anderem mit den folgenden Aktionen:

Normale Attacken landen

Erfolgreiche Blocks gegen feindliche Schläge

Lädt sich über die Zeit wieder auf

In Wo Long geht es ständig zwischen Willensverbrauch (orange) und Willensaufbau (blau) hin und her. Behaltet daher die Anzeige stets im Auge, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Tödliche Schleichangriffe ausführen

Wann immer möglich, solltet ihr euch an den Gegner heranschleichen und ihn mit einem kritischen Angriff überraschen. Kleinere Feinde werden sofort vernichtet und stärkere Gegner tragen erheblichen Schaden davon. So kann man sich den einen oder anderen Kampf komplett ersparen und einfacher Ki farmen.

Am besten funktionieren diese heimlichen Angriffe von einer Erhöhung aus. Da man in Wo Long: Fallen Dynasty springen kann (X- bzw. A-Taste), solltet ihr in allen Abschnitten die Augen offenhalten nach Dächern, Vorsprüngen oder anderen erhöhten Punkten. Drückt die Sprungtaste an einer Wand zweimal, um noch höher zu gelangen. Weiße Kanten an Felswänden weisen außerdem auf erklimmbare Vorsprünge hin.

Nutzt Vorsprünge und Dächer, um euch von oben auf Gegner zu stürzen.

Stellt euch an die Kante, visiert den ahnungslosen Gegner darunter mit einem Klick auf den rechten Stick an, springt runter und drückt im Flug, sobald die Zielmarkierung rot wird, die Taste für einen schweren Angriff (Dreieck bzw. Y in den Standardeinstellungen).

Damit bringt ihr den Gegner zu Fall. Schwächere Widersacher sterben sofort, während die härteren Kaliber immerhin sehr großen Schaden erleiden. Schlagt weiter auf sie ein, solange sie am Boden liegen.

Eine weitere Möglichkeit zum Landen eines kritischen Angriffs besteht im Anschleichen. Neigt den linken Stick dafür nur sanft, damit euer Charakter langsam voranschreitet. Gelangt ihr so in den Rücken eines Feindes, könnt ihr ebenfalls einen kritischen Treffer platzieren und mit der vollen Härte zuschlagen.

Zauber freischalten und benutzen

Noch in der ersten Mission des Spiels schaltet ihr die Zauber frei und könnt neue erlernen, wenn ihr an einer Standarte rastet. Das Erlernen neuer Zauber kostet spezielle Punkte, die beim Leveln des Charakters nach und nach freigeschaltet werden.

Ihr könnt nur vier Zauber gleichzeitig anlegen, also probiert ein wenig mit ihren verschiedenen Effekten herum und wechselt sie an einer Standarte, falls das Resultat nicht zufriedenstellend ausfällt. Probieren geht wahrlich über Studieren, besonders bei den Zaubern.

Ruft das Zaubermenü an einer Standarte auf und lernt neue magische Angriffe.

Auch Zauber zehren von der Willensleiste, gewähren im Gegenzug aber zahlreiche Perks und (potenziell) mächtige Angriffsmöglichkeiten. Hier ein paar Beispiele:

Verringerter Willensverbrauch

Kurzzeitig schneller bewegen

Feuerangriffe

Kurzzeitig erhöhte Abwehr gegenüber Angriffen

Kurzzeitig erhöhter Schaden bei Gegnern

Giftattacken

Elementarfallen

Es gibt zahllose Zauber und die "perfekte" Kombination herauszufinden, das erfordert ein paar Versuche. Lasst das System nicht außer Acht.

Ausrüstungsgewicht im Blick behalten und verringern

In Wo Long sammelt man in einer Tour neue Ausrüstung, die ihr nicht nutzen müsst (es ist nämlich unheimlich viel unnützes Zeug darunter) und stattdessen gewinnbringend verkaufen könnt.

Jedes Ausrüstungsteil hat bestimmte Werte und Spezialeffekte, denen man einen Blick schenken sollte. Und sei es nur, um das Zeug aussortieren zu können. Einige Items verleihen euch Setboni, wenn ihr z.B. ein komplettes Rüstungsset angelegt habt (etwa Helm, Rüstung, Handschuhe und Beinschienen des Generalleutnants).

Abgesehen von den Schutzwerten einer Rüstung kann sie euch im Kampf auch hindern. Je schwerer sie ist, desto mehr bremst sie euch aus, bis zu dem Punkt, dass ihr nicht mehr zum Blocken in der Lage seid. Stellt ihr irgendwann fest, dass euer Charakter mit der Kreis- bzw. B-Taste nicht mehr blockt, sondern ausweicht, ist eure Ausrüstungslast zu hoch (über 100%).

Im Ausrüstungsmenü lässt sich nachschlagen, wie viel ein Ausrüstungsteil auf die virtuelle Waage bringt:

Der Wert sollte unter 100% bleiben, sonst habt ihr mit Bewegungseinschränkungen zu kämpfen.

Die Gottbestie beschwören

Dieses mächtige Manöver wird ebenfalls im ersten Abschnitt freigeschaltet und ihr solltet es nutzen, wann immer möglich. Die Gottbestie kann einen Kampf auf den Kopf stellen, also drückt Dreieck + Kreis bzw. Y + B, sobald sie verfügbar ist.

In den chaotischen Gefechten, in denen man selbst ums Überleben kämpft, seine Begleiter wiederbelebt (R2/RT drücken, wenn sie zu Boden gehen) und nebenbei zahllose Attacken blocken muss, kann man schnell vergessen, dass dieses System existiert. Braucht ihr einen kurzen Moment zum Heilen oder für einen kühlen Kopf, entfesselt die Bestie. Sie richtet hohen Schaden an.

Die Leiste für die Gottbestie befindet sich am rechten Bildrand und wird weiß, sobald sie einsetzbar ist:

Hört auf eure Begleiter

In den meisten Abschnitten werdet ihr von einem oder zwei Charakteren begleitet. Sie unterstützen euch im Kampf und haben einiges zu sagen, worauf es sich zu hören lohnt.

Es mag zuweilen wie nebensächliches Geplapper wirken, aber dahinter verbergen sich hin und wieder wertvolle Tipps und Hinweise, wie man ein Hindernis umgeht. Nähert ihr euch z.B. einer Arena mit zu starken Gegnern für euren Charakter, weisen euch die Weggefährten darauf hin.

