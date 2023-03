Wo Long: Shitieshou füttern (Panda-Dämonen), finden und welche Items sie fressen

Shitieshou in Wo Long: Fallen Dynasty ist einer von vielen Dämonen, denen ihr auf eurer Reise durch die Spielwelt begegnet.

Anders als die meisten anderen Wesen in dem Spiel sind diese kleinen Pandas niedlich und vor allem friedlich. Sie wollen euch nichts Böses, ganz im Gegenteil: Ihr könnt ihren Hunger stillen und damit nützliche Gegenstände erbeuten. Auf den ersten Blick haben die kleinen Kerle nichts Besonderes an sich. Wenn ihr sie aber füttert, schalten sie Belohnungen frei.

Wo man Shitieshou in Wo Long: Fallen Dynasty findet

Die süßen Pandas sitzen in mehreren Abschnitten. Den ersten Shitieshou trefft ihr im Hauptkapitel "Das Tal der weinenden Geister". Er sitzt dort an einem tiefergelegenen Bereich hinter dieser Standarte (jenseits einer Brücke mit einem Loch in der Mitte):

Folgt daneben dem Weg nach unten und ihr seht den kleinen Kerl am Rand sitzen (eure Begleiter werden das entsprechend kommentieren und das Spiel blendet bei der ersten Begegnung ein Tutorial ein).

Der Shitieshou kann nur einmal pro Mission gefüttert werden, das aber immer wieder. Verlasst ihr das Areal über die Standarte und kehrt später hierher zurück, könnt ihr ihm erneut einen Snack servieren.

Hallo, kleiner Kerl.

Wie man die Shitieshou in Wo Long füttert

Nähert euch dem kleinen Pandabären und keine Sorge, sie werden weder angreifen noch fliehen.

Steht ihr direkt vor dem Shitieshou, öffnet das Inventar im Menü und wählt darin einen Gegenstand aus, um ihn vor dem Panda auf den Boden zu legen.

Klickt auf den Gegenstand und im Untermenü auf "Fallen lassen" (nicht "Wegwerfen", sonst geht das Item unwiderruflich verloren).

Im Inventar wählt ihr einen Gegenstand zum Fallenlassen aus, den der Panda dann frisst.

Liegt der Gegenstand vor Shitieshou, tretet ein paar Schritte zurück und seht, wie er sich das Item einverleibt. Danach ist er so müde, dass er einschläft, aber vorher legt er noch eine Belohnung auf den Boden.

Nach dem Einsammeln bleibt er für den Rest der Mission im Schlafmodus und kann erst wieder gefüttert werden, wenn ihr das Schlachtfeld zurücksetzt und erneut betretet.

Womit man Shitieshou in Wo Long füttern kann

Der kleine Vielfraß schaufelt vieles, aber nicht alles in sich hinein. Außerdem hängt eure Belohnung davon ab, was ihr ihm zu fressen gebt, je nach Qualität des verfütterten Items.

Gefütterte Pandas sind zufrieden, satt und schlafen an Ort und Stelle ein.

Shitieshou bevorzugt Metalle oder Items, die Metall beinhalten (womit ihr bessere Belohnungen erhaltet als für Gegenstände ohne Metall).

Hier eine Liste mit Dingen, die sich an Shitieshou verfüttern lassen:

Ki-Splitter

Leder

Metallbarren

Munition

Rüstungen

Waffen

Als Belohnung gibt es diverse Gegenstände, von Waffen über Accessoires (etwa Dizi-Flöte, Dekorativer Knoten oder Bronze-Liubowürfel) bis hin zu weiteren Objekten, die euch auf die eine oder andere Art helfen.

Lauft ihr einem dieser kleinen Pandas über den Weg, solltet ihr ihm auf jeden Fall ein Festmahl kredenzen (allein schon zum Ausmisten des Inventars) und die Belohnung in Empfang nehmen.

