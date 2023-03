Wo Long: Aussehen, Geschlecht nachträglich ändern und Charakter anpassen - so geht es

Die Charaktererstellung in Wo Long: Fallen Dynasty findet am Anfang des Spiels statt.

Dort könnt ihr die Spielfigur in mehreren Parametern anpassen, ihre Merkmale verändern, hier ein bisschen Schminke, dort ein wenig Lidschatten und so weiter. Normales Programm für Action-RPGs, möchte man sagen. Was aber, wenn man später nicht mehr zufrieden ist mit dem Aussehen des Charakters? Hier kommen nachträgliche Anpassungen ins Spiel, aber es dauert eine Weile, bis sie möglich sind.

Aussehen, Geschlecht und Körperbau nachträglich ändern

Zum Freischalten der nachträglichen Charakteranpassungen müsst ihr ein Stück der Story von Wo Long: Fallen Dynasty folgen und das Hauptschlachtfeld "Auf der Suche nach dem unsterblichen Zauberer" abschließen. Das Spiel empfiehlt für diesen Abschnitt (und den darin zu bekämpfenden Boss namens "Aoye") Stufe 25.

Folgt im Anschluss der etwas längeren Zwischensequenz und ihr landet in diesem Abschnitt (Geheimes Dorf), den man bereits kennt:

Dort könnt ihr einige Erledigungen machen, bevor es weitergeht mit der nächsten Mission. In der Hütte könnt ihr einen Dialog mit dem alten Herrn beginnen, der auf dem Boden verweilt. Sein Name ist Zuo Ci.

Dieser nette Herr ermöglicht das Anpassen des Aussehens für euren Charakter.

Er hat verschiedene Dialogoptionen, die man wählen kann, um verschiedene Dinge zu tun. Was ihr sucht, ist der Punkt "Charaktererstellung". Das ruft den Charakter-Editor auf, wie man ihn vom Spielstart kennt.

Dort könnt ihr alle Punkte neu anpassen. Das betrifft:

Basis: Geschlecht, Hautfarbe, Hauttyp und mehr.

Gesicht: Form, Alter, Augenbrauen, Iris, Nase und Mund.

Haare: Frisur, Haarfarbe, Spitzen und mehr.

Bart, Schminke, Lidschatten und weitere Merkmale.

Körperbau und Stimme.

Nehmt hier Anpassungen am Aussehen des Charakters vor.

Kurz gesagt: Es gibt hierbei keine Beschränkungen. Ihr könnt den Charakter beliebig neu anpassen und sämtliche Merkmale euren Vorstellungen entsprechend ändern.

Weitere Guides und Hilfen zu Wo Long: Fallen Dynasty