Wo Long Fallen Dynasty: PC-Anforderungen und Konsolen-Grafikmodi bestätigt.

Zu den technischen Spezifikationen und Anforderungen von Wo Long: Fallen Dynasty gibt es nun offizielle Angaben.

Diese wurden im Rahmen einer Aktualisierung der offiziellen Webseite des Spiels bekannt gegeben.

Upgrades und Grafikmodi

Dabei wird auch bestätigt, dass ihr ein kostenloses Upgrade bekommt, wenn ihr das Spiel physisch auf PlayStation 4 und Xbox One kauft.

Auf dem PC ist die Framerate auf 120 fps begrenzt, DLSS und XeSS sollen später per Update hinzugefügt werden.

Wer auf der PlayStation 4 spielt, kann mit 30 fps und 1080p rechnen, auf der PS4 Pro könnt ihr auch in 4K-Auflösung spielen. Die PS5-Version bietet zwei Modi, für Auflösung und Performance. Die Ziel-Framerate liegt hier bei 60 fps.

Ähnlich sieht es auf den Xbox-Konsolen aus. Auf der Xbox One habt ihr 30 fps und 1080p, auf der Xbox One X ist 4K die Maximalauflösung. Die Xbox Series S fährt mit 60 fps und 2K-Auflösung, auf der Series X sind auch 4K möglich. Sowohl auf der Series S als auch auf der Series X gibt es Modi für Auflösung und Performance.

Die PC-Anforderungen von Wo Long

Welche Hardware benötigt ihr, um Wo Long: Fallen Dynasty auf dem PC zu spielen? Die Antworten gibt’s nachfolgend:

Minimum

Kategorie Voraussetzung Betriebssystem Windows 10/11 (64-bit) Prozessor Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 3400G Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1060 (4 GB) oder Radeon RX 570(4 GB) DirectX Version 12 Speicherplatz 60 GB freier Speicherplatz

Empfohlen

Kategorie Voraussetzung Betriebssystem Windows 10/11 (64-bit) Prozessor Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600XT Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 2060(6GB) oder AMD Radeon RX 5700 XT(8GB) DirectX Version 12 Speicherplatz 60 GB freier Speicherplatz

Am 24. Februar 2023 wird eine neue Demo zum Spiel veröffentlicht. Wo Long: Fallen Dynasty erscheint wiederum am 3. März 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Auf Xbox und PC kommt es direkt zum Launch in den Xbox Game Pass.