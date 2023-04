Xbox: Diese 2 Spiele lassen sich kostenlos am Wochenende ausprobieren.

Auch auf der Xbox könnt ihr an diesem Wochenende wieder zwei Spiele gratis ausprobieren.

Voraussetzung dafür ist, dass ihr entweder Xbox Live Gold oder den Xbox Game Pass Ultimate habt.

Trifft das zu, könnt ihr im Rahmen der Free Play Days die beiden Titel noch bis Montag, den 24. April 2023, um 8:59 Uhr deutscher Zeit ausprobieren.

Einerseits handelt es sich dabei um Ghostbusters: Spirits Unleashed. In dem Multiplayer-Titel gehen bis zu vier Spielerinnen und Spieler gemeinsam auf Geisterjagd, ein anderer übernimmt wiederum den Geist, hinter dem sie her sind. Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es für 25,99 Euro statt 39,99 Euro auch noch günstiger dauerhaft kaufen.

Außerdem könnt ihr noch Roguebook ausprobieren. Der Roguelike-Deckbuilder wurde unter anderem von Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic: The Gathering, mitentwickelt. Ihr erstellt euch zwei Helden, baut Decks zusammen und tretet dabei gegen jede Menge Bosse an. Günstiger gibt’s Roguebook währenddessen allerdings nicht. Für Xbox Series X/S kostet es 29,99 Euro, für Xbox One 24,99 Euro.