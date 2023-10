In diesen Tagen ist die Ecto Edition von Ghostbusters: Spirits Unleashed für Steam und Nintendo Switch erschienen. Für 19,99 Euro bekommt ihr das Spiel als digitale Version, später in diesem Jahr kommt auch noch eine physische Version. In der Ecto Edition sind unter anderem neue Maps, Geister und eine Erweiterung der Story dabei. Bei dem Titel handelt es sich um einen 4-gegen-1-Multiplayer-Spiel.