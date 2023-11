Xbox Game Pass auf PlayStation und Switch - Das ist der Traum des Unternehmens

Es ist kein Geheimnis, dass Xbox seinen Abonnenten-Dienst auf möglichst viele Endgeräte ausweiten will und dabei keine Gamer ausschließen möchte. Jetzt hat der CFO des Unternehmens gesagt, dass das Unternehmen seine First-Party-Spiele liebend gern auf "jeden Bildschirm bringen" möchte, auf dem Gaming möglich ist. Das schließt die Nintendo Switch und die PlayStation mit ein.

Eine große, glückliche Familie?

Während des Wells Fargo TMT Summit erklärte Tim Stuart, dass es für dieses Ziel keine Grenzen gibt. Sogar auf den Bildschirmen der direkten Konkurrenz möchte Xbox seine Spiele zum Laufen bringen.

Wirklich etwas in Arbeit hat Xbox hierzu nicht, aber es ist gut zu wissen, dass das Unternehmen nicht abgeneigt ist, auch gemeinsam mit alten Rivalen zu arbeiten.

"Das bedeutet Smart-TVs, das bedeutet mobile Geräte, das bedeutet, was wir in der Vergangenheit als Konkurrenten betrachtet haben, wie PlayStation und Nintendo", so Stuart (danke, Gamespot).

Immerhin bot Xbox bei der Activision-Übernahme 10-Jahres-Verträge für Call of Duty inklusive Cloud-Unterstützung an und stellte mehrfach klar, dass auch die Communities auf anderen Plattformen unterstützt werden. Anfang des Monats sagte Phil Spencer laut Famitsu sogar, dass Microsoft Nintendo und PlayStation in Zukunft als "Teil der Xbox-Community" betrachten wird.

Irgendwie finde ich den Gedanken schön, die Gamer als Teil einer großen Familie zu sehen. Immerhin teilen wir alle dasselbe Hobby, egal wessen Hardware nun gerade unser Spiel auf das Display holt. Realistisch ist das derzeit leider weniger.