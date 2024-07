Xbox Game Pass: Was war dein Lieblingsspiel im Juni 2024?

Der Juni ist vorbei und er hatte einige neue Spiele für den Xbox Game Pass im Gepäck.

Zu den größeren Neuzugängen zählten unter anderem Octopath Traveler 2, The Callisto Protocol und EA Sports FC 24.

Wie bewertet ihr die Spiele im Game Pass im Juni 2024

Abseits dessen gab es aber noch eine Reihe weitere neue Spiele in der Bibliothek.

Das erste Octopath Traveler kehrte etwa ebenfalls zurück, mit Steamworld Dig und Steamworld Dig 2 kamen zwei beliebte Indie-Titel hinzu.

Auf jeden Fall waren das einige neue Titel, die ihr einfach mal nach Lust und Laune ausprobieren konntet. Habt ihr das getan? Habt ihr euer neues Lieblingsspiel für den Moment gefunden?

Genau das wollen wir in unserer Umfrage wissen und in den Kommentaren könnt ihr uns darüber hinaus natürlich gerne mitteilen, was ihr im Juni im Game Pass gespielt habt!