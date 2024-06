Xbox Games Showcase 2024: Uhrzeit, Stream und Plan - Alle Infos zum Event

Mit dem Xbox Games Showcase 2024 könnt ihr einen Blick auf kommende Spiele von Activision, Blizzard, Bethesda und den Xbox Game Studios werfen, auch einige Spiele von externen Partnern sind dabei. Und direkt im Anschluss folgt die Black Ops 6 Direct!

Wann, wie und wo findet das Ganze statt? Genau diese Fragen beantworten wir in diesem Guide, verraten euch die Uhrzeit, zu der der Livestream beginnt, und was bisher über die Show bekannt ist.

Xbox Games Showcase 2024 Übersicht Inhalt:

Wann kann man den Xbox Games Showcase 2024 sehen?

Der Xbox Games Showcase 2024 findet am Sonntag, den 9. Juni 2024, um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Nachfolgend ein kleiner Überblick über die Startzeit in verschiedenen Zeitzonen:

US-Westküste - 10 Uhr (PDT)

- 10 Uhr (PDT) US-Ostküste - 13 Uhr (EDT)

- 13 Uhr (EDT) Europa - 19 Uhr (CEST)

- 19 Uhr (CEST) Japan - 10. Juni 2024, 2 Uhr (JST)

- 10. Juni 2024, 2 Uhr (JST) Australien - 10. Juni 2024, 3 Uhr (AEST)

Die Call of Duty: Black Ops 6 Direct wird direkt im Anschluss an den Xbox Games Showcase ausgestrahlt.

Das sind auf jeden Fall angenehmere Zeiten als noch beim Summer Game Fest 2024, erst recht, da am nächsten Tag ja wieder die neue Arbeitswoche beginnt.

Image credit: Xbox

Wo kann man den Xbox Games Showcase 2024 sehen?

Der Xbox Games Showcase wird auf dem YouTube-Kanal von Xbox und Twitch-Kanal von Xbox übertragen.

Ebenso wird man den Stream auf regionalen Kanälen von Xbox und Bethesda rund um die Welt sehen, zudem auf der Facebook-Seite von Xbox. Denkt jedoch daran, dass nur die Xbox- und Bethesda-Streams auf YouTube in 4K und 60 fps angeschaut werden können, alle anderen laufen maximal mit 1440p Auflösung und 60 fps.

Image credit: Bethesda

Was ist vom Xbox Games Showcase 2024 zu erwarten?

Offiziell ist bekannt, dass der Xbox Games Showcase Spiele von Activision, Blizzard, Bethesda, denXbox Game Studios und einigen externen Partnern zeigt. Darauf folgt direkt im Anschluss der Call of Duty: Black Ops 6 Showcase.

Das ist wenig Konkretes, aber da zum Beispiel Indiana Jones and the Great Circle noch dieses Jahr erscheinen soll, besteht eine sehr gute Chance, dass wir mehr davon zu sehen bekommen. Andere Kandidaten sind die Shattered-Space-Erweiterung für Starfield, die Erweiterung Vessel of Hatred für Diablo 4 oder der Microsoft Flight Simulator 2024. Und dann wären da ja auch noch Spiele wie Avowed oder der Reboot von Fable.

Image credit: Bethesda Softworks

Außerdem gab es noch Gerüchte über eine Ankündigung von Gears 6.

Viel Spaß beim Xbox Games Showcase 2024!

