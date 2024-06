Xbox Games Showcase: Insider deutet Laufzeit und Zahl der Spiele an

Am kommenden Wochenende findet der Xbox Games Showcase statt, doch wie lange dauert die Show?

Giant Bombs Jeff Grubb äußerte sich dazu im neuen Kinda Funny Gamescast und wirft erste Zahlen in den Raum.

Wie lang ist der Xbox Games Showcase?

Grubb zufolge könnte der Xbox Games Showcase insgesamt zwei Stunden dauern.

"Ich werde nichts spoilern, aber die Zahlen, die ich höre, deuten rund zwei Stunden und ungefähr 30 Spiele an", sagt er. "Und von mindestens einer Handvoll dieser Spiele haben wir noch nie zuvor gehört."

Der Xbox Games Showcase beginnt am kommenden Sonntag, den 9. Juni 2024, um 19 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss daran ist eine Black Ops 6 Direct zu sehen, in der ihr mehr zu Call of Duty: Black Ops 6 erfahrt, dem diesjährigen Teil der Shooter-Reihe.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass auf dem Xbox Games Showcase Gears 6 angekündigt werden könnte, außerdem soll ein neuer Teil von id Softwares Doom-Reihe vorgestellt werden.

Weitere Spiele, die Gerüchten zufolge präsent sein werden, sind Avowed, der Microsoft Flight Simulator 2024, Indiana Jones and the Great Circle sowie die Shattered-Space-Erweiterung für Starfield.

Des Weiteren deutete Grubb noch an, dass Dragon Age Dreadwolf beim Xbox Games Showcase zu sehen sein könnte.