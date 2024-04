So will Xbox eure alten Spiele sichern und euch in der Next-Gen begeistern

Xbox hat ein neues Team aufgestellt, das sich um die Videospiel-Präservierung und um Aufwärtskompatibilität kümmern soll.

Wie Windows Central berichtet, schrieb Xbox-Präsidentin Sarah Bond jüngst an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betonte erneut, dass man weiterhin Hardware (Konsolen) produzieren werde.

Vorwärts und rückwärts

Ebenso solle man die digitalen Bibliotheken von Xbox "zukunftssicher" machen, um so "auf der starken Tradition der Abwärtskompatibilität der Xbox aufzubauen".

"Es ist nun fast sechs Monate her, seit wir als Organisation zusammenkamen", heißt es in der Mail.

"Was wir in diesem Zeitraum gemeinsam erreicht haben, ist gewaltig. Jeder sollte unglaublich stolz auf das sein, was wir erreicht haben, und gespannt auf die kommenden Möglichkeiten blicken, die sich uns bieten. Wir arbeiten mit Hochdruck an unserer nächsten Hardware-Generation und konzentrieren uns darauf, den größten technologischen Sprung von einer Generation zur anderen zu vollziehen, den es je gegeben hat."

Das neue Team zur Games-Präservierung sei "wichtig für uns alle bei Xbox wie auch für die Branche selbst".

"Und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass künftige Generationen von Spielern die fantastische Xbox-Spielebibliothek genießen können", schreibt Bond.

Quellen von Windows Central zufolge könnte es dazu beim Xbox Showcase im Juni 2024 mehr Informationen geben.

Dort will Microsoft aktuellen Gerüchten zufolge auch Gears 6 ankündigen und verschiedene Release-Daten bestätigen.