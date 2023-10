Wie geht Xbox nach der Übernahme von Activision Blizzard mit all den Marken des Publishers um? "Respektvoll", sagt Xbox-Chef Phil Spencer.

Mit dem Kauf des Unternehmens erhält man unter anderem die Rechte an Call of Duty, WarCraft, Diablo, Guitar Hero, Overwatch und vielen anderen Marken.

Was hat Xbox vor?

"Die Anzahl der Franchises, die wir jetzt in unserem Portfolio haben, ist irgendwie inspirierend, es ist beängstigend", sagt Spencer im offiziellen Xbox-Podcast.

"Ich habe das Gefühl, dass wir uns um die Inhalte, die wir anfassen, gut kümmern müssen. Es sind Erinnerungen von Menschen auf verschiedenen Plattformen und aus verschiedenen Jahrzehnten."

"Ich möchte sicherstellen, dass wir, wenn wir zu etwas zurückkehren, dies mit unseren gesamten Fähigkeiten tun. Mit einem motivierten Team, das an etwas arbeiten und etwas bewirken will, und nicht nur etwas für den finanziellen Gewinn oder für eine PR-Ankündigung kreieren wird, aber mit dem Produkt nicht abliefern kann. Ich fange also mit den Teams an und frage sie, wofür sie sich begeistern. Deshalb freue ich mich auf diese [Studio-]Besuche, dann schauen wir uns das an."

Wenn ihr euch an Spencers Hexen-Shirt erinnert, liegt das seinen Angaben zufolge daran, dass er sich "daran erinnert, es als Kind gespielt zu haben". Es bedeutet nicht, dass er derzeit "einen Plan dafür" habe.

"Ich denke, wenn man sich alle Franchises ansieht, die Teil unserer Teams sind, gibt es für uns die Möglichkeit, zurückzugehen, und sei es nur, um den Moment und die Bedeutung dieser Dinge in der Geschichte der Spiele zu würdigen, und damit etwas richtig zu machen, es den Leuten über den Game Pass zugänglich zu machen", erläutert er. "Ich denke, hier gibt es Möglichkeiten – keinen Plan, aber Möglichkeiten."

Auf jeden Fall möchte er den Studios dahingehend nichts zwingend vorgeben, wenngleich er sie voll unterstützen würde, wenn es etwas ist, dass sie machen möchten.

"Das Wichtigste ist, dass wir sie mit dem Respekt behandeln, den sie verdienen, und dass wir es nicht zu einer Art PR-Moment oder etwas anderem machen."