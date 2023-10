XDefiant auf unbestimmte Zeit verschoben - Probleme während offener Testphase sind schuld

Auf Ubisofts kostenlosen Arena-Shooter XDefiant müsst ihr jetzt noch länger warten als erhofft. Da Probleme während der öffentlichen Tests aufgetreten sind, hat sich der Entwickler dazu entschieden, das Spiel auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Verschoben, bis es eben weitergeht

Erst wurde Hyenas gestrichen, dann wird Xdefiant verschoben. Dieses Jahr ist wie verhext für FPS-Fans. Immerhin gibt es für Xdefiant noch eine Zukunft. Eine Zukunft in der ihr schnelle Online-Matches erleben, euch Fraktionen anschließen und auf vielen Karten und in verschiedenen Modi kämpfen könnt.

An update on XDefiant- pic.twitter.com/3orSnspmp6 — XDefiant (@PlayXDefiant) October 9, 2023

In Ubisofts Mitteilung spricht der Entwickler zunächst seinen Dank an die Fans aus, die an der offenen Spielsession teilgenommen haben. Die Spieler hätten sich über das "rasante Gunplay" und die "einzigartigen Karten" gefreut, doch es gab einige "Unstimmigkeiten".

Diese Inkonsistenzen haben schlussendlich zu der "harten Entscheidung" seitens Ubisoft geführt. Die geplante Vorsaison für XDefiant, die bald starten sollte, fällt also flach, da sich das Team erst einmal auf das Beheben dieser Probleme konzentrieren muss.

Ein neues Veröffentlichungsdatum gibt es nicht. Weitere Informationen zur Preseason und dem Release soll es geben "sobald diese vorliegen". Wir dürfen also für eine ungewisse Zeit warten und auf Neuigkeiten hoffen.