10 tolle Spiele für PS5/PS4 für unter 10 Euro - Juli-Angebote im PS Store

Die Juli-Angebote im PlayStation Store bieten euch eine weitere Gelegenheit, verschiedene Spiele für die PlayStation 5 und PlayStation 4 zum günstigeren Preis zu kaufen.

Dieser neue Sale läuft bis zum 21. Juli 2022 um 0:59 Uhr deutscher Zeit.

Auf der Übersichtsseite könnt ihr euch alle der Juli-Angebote im Detail anschauen.

Hier haben wir für euch eine kleine Auswahl von zehn Spielen unter 10 Euro, die sich definitiv lohnen: Wer gerne klassisch ballert, kann sich id Softwares Shooter-Klassiker Doom, Doom 2 und Doom 64 für jeweils 2,49 Euro statt 4,99 Euro sichern.

Geometry Wars 3: Dimensions Evolved bekommt ihr für 3,74 Euro statt 14,99 Euro, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition für 4,94 Euro statt 14,99 Euro und die Disney Afternoon Collection für 4,99 Euro statt 19,99 Euro. Bleiben wir bei Klassikern: Doom 3 und Quake gibt’s für jeweils 4,99 Euro statt 9,99 Euro.

Abenteuer mit den Galliern erlebt ihr in Asterix & Obelix XXL 2 für 7,49 Euro statt 49,99 Euro, während ihr in Empire of Sin euer eigenes kriminelles Imperium für 9,99 Euro statt 39,99 Euro aufbaut.