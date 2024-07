Ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download der neuen PS Plus Spiele im Juli?

Willkommen im Juli, der neue Monat bringt wieder drei neue Spiele für PlayStation Plus mit sich. Diese könnt ihr euch ab heute herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Borderlands 3, NHL 24 und Among Us, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 2. Juli 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Borderlands 3 (PS5/PS4)

Borderlands 3 setzt Gearbox' erfolgreiche Shooter-Reihe fort und lässt euch erneut jede Menge Gegner über den Haufen ballern und Beute einsammeln. Und das entweder alleine oder gemeinsam. Auf jeden Fall ein unterhaltsamer Ballerspaß.

Auf Metacritic hat die PS4-Version von Borderlands eine Wertung von 78 Punkten mit überwiegend positiver Tendenz. Die PS5-Version hat bei fünf Reviews 91 Punkte, alle fallen positiv aus.

"Wenn man eine großartige Weiterentwicklung der Serie erwartet, wird man von Borderlands 3 vielleicht ein wenig enttäuscht sein", schreibt etwa GameSpew. "Aber wenn man sich auf mehr vom Gleichen freut, wenn auch in größerem Umfang, gibt es hier vieles, was man lieben kann. Und auf der neuen Konsolengeneration glänzt Borderlands 3 besser als je zuvor. Mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von bis zu 4K zu spielen, macht wirklich einen großen Unterschied."

"Letzten Endes hat man bei Borderlands 3 gemischte Gefühle", meint Daily Star. "Es ist wie ein Weihnachtsbesuch bei der Familie. Man setzt sich ins Auto und besucht dieselben Leute, die man lieb hat und die man gerne sieht, aber es ist immer noch dieselbe lange Fahrt und der Vater erzählt dieselben alten Witze."

NHL 24 (PS5/PS4)

Das aktuell neueste Eishockeyspiel von Electronic Arts mit den aktuellen Lizenzen und den üblichen jährlichen Neuerungen. Wer gerne mal ein paar Pucks versenkt, kann damit seinen Spaß haben.

Bei Metacritic hat NHL 24 in der PS5-Version eine Wertung von 71 Punkten, der Großteil der Reviews ist durchschnittlich.

"NHL 24 ist definitiv ein Schritt zurück in die richtige Richtung", findet Digital Chumps. "Die Fortschritte beim Spiel auf dem Eis machen es zu einem lohnenswerten Spiel, egal was passiert. HUT und CHEL entwickeln sich weiter zum Besseren und sind ein guter Weg, um das Online-Spiel zu fördern. Obwohl es immer noch einige negative Punkte gibt, ist es immer noch den Preis für ein Ticket wert, um in der NHL zu spielen, und lässt mich mit Spannung in die Zukunft blicken."

PlayStation Universe meint dazu: "NHL 24 schlägt sich auf dem Eis viel besser als NHL 23 im letzten Jahr, was zum großen Teil an der brandneuen Exhaust-Engine liegt, die eine gute Balance zwischen dem Gefühl von NHL 24 als Eishockey-Simulator und einem spaßigen Arcade-Videospiel zum Spielen mit Freunden schafft. Das Fehlen jeglicher Änderungen am Be-A-Pro-Modus ist wieder einmal enttäuschend, und HUT versucht immer noch, jeden Dollar aus einem herauszuquetschen, aber es ist ein insgesamt starkes Paket für Eishockey-Fans."

Among Us (PS5/PS4)

Wer ist der Mörder? Genau das gilt es in Among Us herauszufinden. Und wenn ihr selbst es wart, müsst ihr falsche Fährten legen und die anderen davon überzeugen, dass ihr natürlich gar nichts damit zu tun habt!

Die PS5-Version von Among Us hat auf Metacritic keine Durchschnittswertung, da es zu wenig Reviews gibt. Eines von zwei Reviews fällt positv aus, das andere durchschnittlich.

Finger Guns meint: "Among Us, das nun endlich seinen Weg auf die PlayStation findet, ist immer noch das Beste, was das Social-Deduction-Genre zu bieten hat. Dank einiger einfallsreicher Workarounds zur Unterstützung von Controllern verliert dieses Spiel wenig bis gar nichts bei der Portierung im Vergleich zu seinem Zuhause auf Handys und Tablets. Schon mit einer Gruppe von Fremden ist es einfach, mit diesem Spiel eine tolle Zeit zu haben. Mit Freunden erwacht Among Us in einem der besten Mehrspieler-Erlebnisse auf dem Markt so richtig zum Leben, wenn man versuchst, seinen Kumpels in den Rücken zu fallen. Sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne."

"Nicht alles lässt sich perfekt auf den DualSense übertragen, da es eindeutig auf Touchscreens oder Maus und Tastatur ausgelegt ist", schreibt Push Square. "Das ist aber nicht weiter schlimm, und wenn man erst einmal eine gute Lobby mit einer freundlichen Gruppe gefunden hat, ist dies eines der besseren Partyspiele, die man auf der PS5 findet. Es ist nur so, dass die Suche nach besagten Leuten ein bisschen dauern kann. Seid euch daher bewusst, dass ihr hier ganz der Community ausgeliefert seid, wenn ihr nicht eine feste Gruppe von Freunden habt, mit denen ihr spielen könnt."