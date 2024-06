Ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download der neuen PS Plus Spiele im Juni?

Der Juni ist da und er bringt drei neue Spiele für PlayStation Plus mit sich. Diese könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever und Streets of Rage 4, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 4. Juni 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake (PS5/PS4)

Das Gefüge des Universums ist in Gefahr und es könnten sich Portale in wilde Wunschwelten öffnen. Was Wunsch erfüllende Meerjungfrau-Tränen so auslösen können. Doch natürlich haben SpongeBob und Patrick die Situation im Griff, oder?

Auf Metacritic hat die PS4-Version von SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake eine Wertung von 70 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt durchschnittlich aus.

"Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake ist ein farbenfroher, kreativer und lustiger Plattformer, der jeden Liebhaber des gelben Schwamms stundenlang unterhalten wird", schreibt etwa Power Unlimited. "Trotz der einseitigen Nebenmissionen und des Waffenarsenals ist die Erkundung der sieben absurden und wiedererkennbaren Dimensionen ein Spaß für Jung und Alt."

"SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake ist ein anständiger 3D-Platformer mit all dem SpongeBob-Humor, den man erwarten würde, aber es fühlt sich wie ein Schritt zurück an, wenn man es mit dem weitaus fantasievolleren Battle for Bikini Bottom: Rehydrated vergleicht", meint TheSixthAxis. "Das Fehlen von alternativen Charakteren oder Kostümfähigkeiten schadet wirklich, ebenso wie das sehr lineare Leveldesign, so dass man zwar immer noch Spaß haben kann, aber ein allgemeines Gefühl der Enttäuschung zurückbleibt."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

AEW Fight Forever (PS5/PS4)

Das von Yuke's entwickelte AEW Fight Forever kombiniert Retro-Arcade-Wrestling mit Finishern und Moves, wie ihr sie von All Elite Wrestling kennt. Es gibt eine Vielzahl an Kämpfern, verschiedene Match-Typen, einen Karrieremodus, mehr als 40 Waffen und so weiter.

Bei Metacritic hat AEW Fight Forever in der PS5-Version eine Wertung von 64 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier durchschnittlich.

"AEW: Fight Forever hat den Kern eines wirklich großartigen Wrestling-Spiels, denn das Gameplay ist purer, unverschämter Spaß", findet Comicbook.com. "Und obwohl in Interviews angedeutet wurde, dass das Spiel den Weg von No Man's Sky einschlagen wird - wo Wellen von Updates und DLCs nach der Veröffentlichung helfen, die Erfahrung zu verbessern -, ist es auch möglich, dass es den Weg von Street Fighter geht, wo eine Fortsetzung auf der ursprünglichen Idee aufbauen und auf Gold stoßen könnte. Dieses Spiel wird die Landschaft der Pro-Wrestling-Videospiele nicht verändern, aber Fans von AEW und Spieler, die eine andere Erfahrung als das jährliche Angebot von WWE suchen, werden es genießen."

PlayStation Universe meint dazu: "Abgesehen davon, dass ich als einer meiner Lieblingswrestler spiele, hatte ich Mühe, viele positive Eigenschaften von AEW Fight Forever zu finden. Dem Spiel mangelt es an Modi, Matchtypen, Wrestlern und Optionen für die Creation Suite. Zusammen mit einem generischen und erschreckend kurzen Karrieremodus ist AEW Fight Forever weit von der Elite entfernt."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Streets of Rage 4 (PS4)

Streets of Rage ist ein Klassiker des Beat'em-up-Genres. In dieser modernen Fortsetzung setzt man auf das bekannte Gameplay des Originals, bringt aber auch neue Mechaniken und handgezeichnete Grafiken mit ein. So muss eine Streets-of-Rage-Fortsetzung aussehen.

Die PS4-Version von Streets of Rage 4 hat auf Metacritic eine Bewertung von 82 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt positiv aus.

CGMagazine meint: "Man merkt die Liebe und Aufmerksamkeit, die in die Entwicklung von Streets of Rage 4 geflossen sind, ein Spiel, das in erster Linie für Fans gemacht wurde, aber auch für Gelegenheitsspieler zugänglich und fesselnd genug ist, um es zu genießen. Streets of Rage 4 ist ein Muss, vor allem für Fans, die noch unentschlossen sind."

"Streets of Rage 4 liefert die größten Hits der klassischen Serie und ist am besten, wenn man es mit mindestens einem Freund spielt", schreibt IGN. "Wenn das Hauptaugenmerk darauf lag, ein traditionelles Streets-of-Rage-Erlebnis mit einem modernen Anstrich zu liefern, dann ist das absolut gelungen. Aber obwohl es ein paar neue und interessante Mechaniken einbaut, ist es immer noch ein sehr konservatives Update des 25 Jahre alten Formats, das sich wie ein Sklave seiner Vergangenheit anfühlt."