6 Jahre PUBG: Entscheidende Momente und ein Blick in die Zukunft

Sechs Jahre ist es her, seit PUBG: Battlegrounds – damals noch Playerunknown's Battlegrounds – veröffentlicht wurde. Seitdem wurden mehr als 16 Milliarden Stunden gespielt, die Gesamtzahl der Spielerinnen und Spieler liegt bei mehr als 150 Millionen. Dementsprechend feiert Krafton den Erfolg des Spiels, das noch lange nicht am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist. Ganz im Gegenteil. Auch Taeseok Jang, der Executive Producer von PUBG: Battlegrounds, kann sich noch eine lange Zukunft für das Spiel vorstellen.

Jang war ein wichtiges Mitglied des frühen Entwicklungsteams und fing als Game Artist an, über die Jahre hinweg kletterte er auf der Karriereleiter nach oben. Unter anderem sind auch die Motorräder, die es derzeit in PUBG gibt, von denen inspiriert, die Jang früher fahren wollte. Doch nicht nur damit verbindet er bedeutsame Erinnerungen, man hat etwa ein Logo mit dem Gesicht und dem Namen des 2016 verstorbenen Vaters des Twitch-Streamers BikeMan auf einem Motorrad im Spiel angebracht, um ihn so zu ehren.

Im Gespräch mit mir blickt Jang unter anderem zurück auf die Vergangenheit, aber besonders in die Zukunft von PUBG.

Eurogamer.de: Was waren die wichtigsten und denkwürdigsten Momente in der Geschichte von PUBG seit dem Early Access-Start im Jahr 2017?

Taeseok Jang

Taeseok Jang: Die Umstellung auf ein Free-to-play-Modell im vergangenen Jahr war der bezeichnende Moment. Als die Person, die die Entscheidung getroffen hat, erinnere ich mich, dass es mit einem einfachen Grund anfing. Viele in unserem Entwicklerteam lieben PUBG: Battlegrounds wirklich als Spiel und wollten sicherstellen, dass das Spiel lange erhalten bleibt, damit sie PUBG: Battlegrounds weiterhin genießen können, genau wie unsere Fans. Hierfür brauchte es Vorbereitung.

Ich glaube, die Einstiegshürde zu senken, indem wir das Spiel kostenlos machen, war ein essentieller Schritt, um neue Spieler anzusprechen und alte zurückzugewinnen. Fast zwei Jahre lang haben wir uns auf die Umstellung auf Free-to-play vorbereitet, die sich für uns als erfolgreich erwiesen hat. Die Zahl der neuen Nutzer ist seit 2021 um 370 Prozent gestiegen, was 45 Millionen neuen Nutzern entspricht. Auch die Zahl der aktiven Nutzer ist gegenüber 2021 um 120 Prozent gestiegen. Das Verhältnis von neuen, bestehenden und wiederkehrenden Nutzern ist nach wie vor positiv. Letztendlich hat sich der Free-to-play-Service in Bezug auf den Datenverkehr und die Bereitstellung einer besseren Spielumgebung stabilisiert.

Eurogamer.de: Wie wichtig war die Umstellung auf das Free-to-Play-Modell für euch als Team und für das Spiel selbst?

Taeseok Jang: Der Wechsel zu einem Free-to-play-Modell ist eine Entscheidung, die wir nur einmal im Lebenszyklus unseres Spiels als Produkt treffen können. Wir haben also fast zwei Jahre damit verbracht, uns darauf vorzubereiten. Unser Entwicklerteam besteht aus leidenschaftlichen PUBG-Battlegrounds-Spielern, die alle sicherstellen wollten, dass das Spiel für eine lange Zeit betrieben wird. Ihnen war die gute Vorbereitung daher sehr wichtig. Dies war der Beginn der Umstellung auf Free-to-play. Wir wollten neue Spielerinnen und Spieler anlocken, indem wir die Einstiegshürde senken, und Veteranen zurückgewinnen, denn PUBG: Battlegrounds macht mit einer Vielzahl von Spielern mehr Spaß.

Eurogamer.de: Auf welche Weise haben die Fans PUBG im Laufe der Jahre am meisten geprägt?

Taeseok Jang: Für uns sind die Fans einfach alles. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Spielern und uns. Wir, die PUBG-Battlegrounds-Entwickler, sind auch Nutzer und Gamer. Viele in unserem Team haben PUBG: Battlegrounds über 5.000 Stunden lang gespielt. Als Gamer arbeite ich selbst daran, dass PUBG: Battlegrounds ein Spiel ist, auf das ich stolz sein kann. Natürlich verstehe ich, dass nicht jeder diese Meinung teilt, und es ist nicht einfach, die Nutzer zu diesem Gefühl zu bewegen. Trotzdem ist es glasklar, dass die Fans einen enormen Einfluss auf uns hatten. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ich überlege oft, wie wir unsere Wertschätzung für unsere Fans zum Ausdruck bringen können, denn ich wünsche mir immer, dass ich es in dieser Hinsicht noch besser machen könnte. Ich würde mich freuen, wenn die Fans dieses Interview zum sechsten Jahrestag als eine Form unserer Dankbarkeit sehen könnten.

Eurogamer.de: Wenn du dir die Roadmap für 2023 ansiehst, gibt es da einen Punkt, auf den du dich besonders freuen, und warum?

Taeseok Jang: In diesem Jahr ist viel geplant, doch das am meisten erwartete Feature ist zweifellos die neue Karte mit dem Codenamen Neon. Der Spaß an einem BR-Spiel besteht darin, verschiedene Strategien, Taktiken und Gameplay-Szenarien auf einer vertrauten Karte auszuprobieren, aber das kann ermüdend und repetitiv werden. Hier kommt eine neue Karte ins Spiel, die den Spielerinnen und Spielern etwas Neues bietet und mit der man sich spielerisch vertraut machen kann. In diesem Jahr wollen wir einen Battleground schaffen, auf dem sich die Spieler neuen Herausforderungen stellen können. Außerdem bereiten wir damit verbundene Spielinhalte vor, die eine andere Art von Spaß bieten sollen.

Eurogamer.de: Was denkst du, wie die geplanten Änderungen für den normalen Modus das Gameplay verändern werden?

Taeseok Jang: Um sicherzustellen, dass PUBG: Battlegrounds die Zeit überdauert, glauben wir, dass normale Matches ein ausgewogenes und fesselndes Erlebnis bieten müssen. Wir planen, die Gesamtspielzeit zu verkürzen, um das Tempo zu erhöhen. Was wir mit diesem Update erreichen möchten, ist, den Stress zu reduzieren und den Spaß in normalen Matches zu maximieren.

Zu den geplanten Änderungen für den normalen Spielmodus gehören die Verbesserung der Spawn-Raten für Gegenstände, die Blaue Zone und Fahrzeuge sowie die Überarbeitung der taktischen Ausrüstung. Außerdem planen wir die Einführung eines neuen Wiederbelebungssystems, das sich vom Comeback BR unterscheidet, um den Frust des Ausscheidens aus der Runde nach langer Zeit des Lootens zu mindern. Während Comeback BR eine Erfolgschance für eliminierte Spieler hat, verlässt sich das neue System auf überlebende Spieler, da es an ihnen liegt, eliminierte Teamkollegen wiederzubeleben. Dies kann für neue Spielerinnen und Spieler nützlich sein, für die es schwer ist, sich an Kämpfen im Comeback BR zu beteiligen.

Die taktische Ausrüstung hat seit ihrer Veröffentlichung verschiedene strategische Spielzüge ermöglicht. Es gab eine Tendenz, Waffen gegenüber taktischer Ausrüstung zu bevorzugen, da das Belegen des primären Waffenplatzes mit einem Risiko verbunden war. In diesem Jahr haben wir eine Überarbeitung der taktischen Ausrüstung vorbereitet, die auf dem Feedback der Community basiert. Dies wird auch denjenigen Spielern ermöglichen, das Spiel zu genießen, die es bisher schwierig fanden, Primärwaffen zu benutzen.

Unser Ziel ist es, den Spielspaß durch die Einführung von Updates zu erhöhen, ohne das Kernspiel zu beeinträchtigen.

Eurogamer.de: Zusätzlich zu den Änderungen am normalen Modus deuten die geplanten Änderungen für den Battle Pass darauf hin, dass PUBG insgesamt ein wenig zugänglicher werden könnte. Kann man das sagen? Welche anderen Schritte könnt ihr noch unternehmen, um mehr Spieler anzusprechen?

Taeseok Jang: Der Überlebendenpass wird dieses Jahr zweimal generalüberholt. Wir denken darüber nach, die Möglichkeiten zum Erhalt von Belohnungen zu ändern und den Schwierigkeitsgrad zu senken, damit mehr Spieler die Pässe zwanglos genießen können. Wir möchten den Überlebendenpass attraktiver machen, indem wir die Belohnungsstruktur ändern und den Spielern helfen, bis zum Ende des Überlebendenpasses die maximale Stufe zu erreichen. Wir hoffen, damit PUBG: Battlegrounds zugänglicher zu machen.

PUBG: Battlegrounds ist vielleicht nicht das einfachste Spiel für Nutzer, die mit dem BR-Genre nicht vertraut sind. Wir tun unser Bestes, um ein umfassendes und interaktives Einführungserlebnis für unsere neuen Nutzer zu bieten. Unser Ziel geht viel weiter, als nur den Spielerinnen und Spielern dabei zu helfen, sich mit den grundlegenden Mechanismen des Spiels vertraut zu machen, wir möchten ein Tutorial anbieten, in dem die Spieler eine Reihe von Waffen und Spielstrategien in einer sicheren und ansprechenden Umgebung ausprobieren können. Darüber hinaus soll unser Tutorial einen natürlichen und effizienten Spielfluss demonstrieren, der es ihnen ermöglicht, am Kampf teilzunehmen und das Spiel selbst zu erkunden. Zum Beispiel haben wir nach dem F2P-Start einen Tutorial-Modus und KI-Trainingsmatches eingeführt und den Trainingsmodus durch das Hinzufügen von Aim und Sound Lab aktualisiert.

Eurogamer.de: Was kannst du uns über die neue Karte erzählen? Was unterscheidet sie von den anderen? Wann könne wir damit rechnen, sie zu sehen?

Taeseok Jang: Wenn es um PUBG-Battlegrounds-Inhalte geht, sind Karten ein wichtiger Teil der Gleichung. Unsere vorherigen Karten, Taego und Deston, haben viel positives Feedback aus verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt erhalten. Durch unsere Erfahrung haben wir gelernt, dass das Konzept und die Atmosphäre der Karte eine große Rolle dabei spielen, eine spaßige und einzigartige Umgebung zu schaffen und zu beeinflussen, wie lange die Spieler in der Lage sind, das Spiel zu genießen.

In diesem Jahr freuen wir uns, die Entwicklung einer brandneuen Karte mit dem Codenamen Neon ankündigen zu können. Die Entwicklung dieser Karte wurde von einem der einzigartigsten Orte der Welt inspiriert, der sowohl moderne als auch traditionelle Elemente vereint. Obwohl diese Karte eine der größten Herausforderungen darstellt, die wir je hatten, sind wir zuversichtlich, dass es sich am Ende lohnen wird. Die Karte wird mehrere Gebiete enthalten, von einer modernen Stadt voller strahlender Wolkenkratzer bis hin zu einer eher traditionellen ländlichen Gegend, die eine wirklich einzigartige Atmosphäre schafft, die es in PUBG: Battlegrounds noch nicht gegeben hat.

Die Erkundung der Karte wird ein spannendes Abenteuer für sich sein, mit mehreren Transportmöglichkeiten, einschließlich Boden, Luft und Wasser. Wir arbeiten auch an einem neuen Gameplay-System für Neon, das eine neue Art der Beschaffung von Gegenständen werden könnte, die die Dynamik des Spiels verändern könnte. Und schließlich sind noch einige Gameplay-Ergänzungen für diese Karte geplant, wie zum Beispiel: neue einzigartige Waffen, Autos, dynamisches Wetter und andere coole Visuals. Macht euch also auf ein unvergessliches PUBG-Battlegrounds-Erlebnis am Ende dieses Jahres gefasst.

Eurogamer.de: Was ist das Schwierigste daran, ein Spiel wie PUBG immer wieder frisch zu halten?

Taeseok Jang: Es war schon immer schwierig. Es wird nie einfacher, und ich glaube nicht, dass es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt schwierig wird. Es war schwer, als PUBG: Battlegrounds seine Reise begann, und das wird auch in Zukunft nicht anders sein.

Ständig kommen neue Spiele auf den Markt, die eine völlig neue Erfahrung bieten. Die Spielerinnen und Spieler wollen etwas Bekanntes und etwas Neues spielen, aber es ist wirklich schwierig, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Aspekten zu finden, wenn es darum geht, neue Inhalte zu schaffen und sie als Dienstleistung anzubieten. Die Erfahrungen, die ich in den letzten sechs Jahren mit Live-Diensten gemacht habe, haben mich zu der Überzeugung gebracht, dass dies immer schwieriger wird. Das liegt daran, dass wir bei der Erschaffung von etwas Neuem nicht das Kern-Gameplay von PUBG: Battlegrounds gefährden sollten, indem wir etwas von dem verwerfen, was wir bereits geschaffen haben.

Wir sollten das Kern-Gameplay und die Originalität von PUBG: Battlegrounds nicht gefährden, während wir immer wieder neue Spielerlebnisse präsentieren. Das ist besonders schwierig, wenn man bedenkt, dass sich die Spieleindustrie ständig verändert. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, die obige Aufgabe zu erfüllen, und sechs Jahre sind schnell vergangen. Wahrscheinlich werde ich selbst dann noch daran arbeiten, wenn PUBG: Battlegrounds sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Aber dieser Gedanke schmerzt nicht, im Gegenteil, ich freue mich sogar darauf.

Eurogamer.de: Was wird die ferne Zukunft bringen? Macht es vielleicht irgendwann Sinn, über ein PUBG 2 nachzudenken, anstatt PUBG ständig weiterzuentwickeln?

Taeseok Jang: PUBG: Battlegrounds ist immer noch die wichtigste IP von PUBG Studios und Krafton. Es ist nicht einfach, die Geburt einer starken IP wie PUBG: Battlegrounds in der Spieleindustrie zu erleben. Zweifelsohne ist es für uns sehr wichtig, diese gut gemachte IP zu verbessern und zu stärken. Wir unternehmen eine Menge Anstrengungen, um dies zu tun.

Außerdem glaube ich nicht, dass PUBG: Battlegrounds seine beste Zeit hinter sich hat. In den Anfangstagen von PUBG: Battlegrounds wurde es meiner Meinung nach auf dem Markt und bei den Spielern gut aufgenommen, weil es damals ein "Phänomen" auslöste.

Wir haben gesehen, dass viele so genannte "legendäre" Spiele auch nach ihrem zehn- bis 15-jährigen Jubiläum noch einmal ihre Blütezeit erreichen. Daher ist es unmöglich, sicher zu sein, ob die beste Zeit für PUBG: Battlegrounds jetzt ist oder erst später kommt. Vielleicht ist das nur mein Wunschdenken, aber ich glaube, dass wir immer noch eine beträchtliche Anzahl potenzieller Nutzer unter den Spielern haben, die unser Spiel genießen werden. Ist das nicht möglich, wenn wir über einen langen Zeitraum hinweg konstant einen guten Service bieten? PUBG: Battlegrounds könnte eines der denkwürdigsten Spiele für die Nutzer werden. Warum nicht?

Eurogamer.de: Wie wird PUBG von dem neuen Clan-System profitieren?

Taeseok Jang: Das anfängliche Clan-System wird bestehende Clans aus externen Quellen in unser Game einbinden, um den Clan-Mitgliedern ein größeres Gefühl der Zugehörigkeit und des Erfolgs zu bieten. Die Kernelemente des anfänglichen Clan-Systems sind Clan-Tags und Clan-Schilder. Sie werden an wichtigen Stellen wie der PUBG-ID und im Spiel angezeigt. Es werden zwar nicht viele Funktionen von Anfang an verfügbar sein, aber wir werden es auf der Grundlage des Spieler-Feedbacks weiter verbessern. Außerdem sind Updates für soziale Systeme wie das Ruf-System, die Funktion zum Vorschlagen von Teammitgliedern, den Team Finder und mehr geplant. Wir wollen unterhaltsame Spielinhalte wie das Clan-System schaffen, die den Spielern Lust auf PUBG: Battlegrounds machen.

Eurogamer.de: Eine Plattform, auf der PUBG nicht verfügbar ist, ist die Nintendo Switch. Warum ist das so und könnte sich das noch ändern?

Taeseok Jang: PUBG Studios bemüht sich. PUBG: Battlegrounds den Nutzern auf verschiedenen Kanälen und Plattformen zur Verfügung zu stellen. Der jüngste Fall ist der Launch im Epic Games Store. Im Moment haben wir jedoch keine Pläne, PUBG: Battlegrounds auf anderen Plattformen anzubieten.

Eurogamer.de: Was die Aktualisierung bestehender Karten betrifft: Ist es schwierig, neue POI für sie zu finden? Kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem es zu voll wird? Was dann?

Taeseok Jang: Ab diesem Jahr werden wir daran arbeiten, neue POI in unsere Karten aufzunehmen oder bestehende POI zu verbessern. Unsere Priorität war bisher die Entwicklung einer neuen Karte. Wir haben kleinere Aktualisierungen an der Welt vorgenommen, konnten aber keine wesentlichen Änderungen vornehmen. Das wird sich in diesem Jahr ändern.

POI sind bei der Entwicklung einer Karte im Allgemeinen vorgesehen. Wir ändern sie nicht, nur weil bestimmte Orte bei den Spielern beliebt sind. Sobald die Spieler genug Erfahrung gesammelt haben, wird sich dieses Problem von selbst lösen. Ein POI und das umgebende Leveldesign werden modifiziert, wenn sich die Spieler weiterhin in diesem Gebiet tummeln.

Eurogamer.de: Abgesehen von der Roadmap für 2023: Kannst du sagen, wie weit ihr für PUBG im Allgemeinen vorausplant?

Taeseok Jang: Das hängt vom Projekt ab. Es hat etwa zwei Jahre gedauert, bis wir auf Free-to-play umgestellt haben, was eine große Entscheidung war. Normalerweise dauert es etwa ein Jahr, um eine neue Karte zu erstellen. Abgesehen davon dauert es im Allgemeinen mindestens sechs Monate, um Inhalte zu erstellen.