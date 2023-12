PUBGs neue Map Rondo: So bereichert sie dein Spielerlebnis

Mit Rondo hat PUBG: Battlegrounds seine mittlerweile zehnte Karte erhalten. Zumindest auf dem PC, auf den Konsolen geht sie am 14. Dezember 2023 an den Start. Euch erwartet hier eine neue 8x8-Karte mit der größten spielbaren Fläche aller bisherigen PUBG-Karten. Sie ist in zwei unterschiedliche Regionen unterteilt und besonders weitläufig.

Inwieweit sie das Battle Royale bereichert und euch begeistern soll, darüber sprachen wir anlässlich der Veröffentlichung der Map mit Taehyun Kim, Production Director of In-Game bei den PUBG Studios.

Eurogamer.de: Wie trägt die Größe der Rondo-Karte zum Spielerlebnis bei, und welche Herausforderungen und Möglichkeiten ergeben sich daraus für die Spielerinnen und Spieler?

Taehyun Kim

Taehyun Kim: Rondo bietet weitläufige Areale mit vielen neuen Elementen, so dass die Map sich anfangs etwas kompliziert anfühlen könnte. Die Entfernung, die zurückgelegt werden muss, um in das immer kleiner werdende Gebiet zu gelangen, ist im Verhältnis auch etwas länger geworden. Das macht die Karte anspruchsvoller. Das tatsächliche Gameplay-Erlebnis und der jeweilige Schwierigkeitsgrad können natürlich von Ort zu Ort auf einer so großen Karte variieren. Deshalb haben wir das gesamte Terrain mit Absicht flach gestaltet, um den Spielerinnen und Spielern die Navigation zu erleichtern. Im ersten Monat nach dem Launch von Rondo wollen wir ihnen Zeit geben, die neue Karte in Ruhe zu erkunden und sich an sie gewöhnen zu können. Wir planen dann peu à peu weitere Inhalte hinzuzufügen. Unser Ziel ist es, mit neu eingeführten Features und Inhalten, die den Kernelementen von PUBG: BATTLEGROUNDS - "Land, Loot, Survive" - einen neuen Anstrich verpassen, eine Reihe neuer Handlungsoptionen und ein erfrischendes Spielerlebnis zu bieten.

In Rondo können die Spielerinnen und Spieler auch neue Transportmittel und nutzen. Das neue Fahrzeug Blanc, das bereits durch den offiziellen Trailer enthüllt wurde, wird im Dezember in Rondo verfügbar sein. Blanc ist ein von NEOX hergestelltes Fahrzeug, das eine ähnliche Leistung wie SUVs aufweist. Weitere Rondo-exklusive Fahrzeuge werden ebenfalls veröffentlicht. Wir haben auch ein neues städtisches Mobilitätssystem eingeführt: Rolltreppen. Die Spieler können Rolltreppen benutzen, die überall in Jadena City platziert sind, um kurze Distanzen zwischen Gebäuden schnell zu überwinden und Feinde auf eine spannendere, dynamischere Art zu jagen oder vor ihnen zu fliehen.

Eurogamer.de: Welche Design-Philosophie steckt hinter Rondo, das den Spagat zwischen traditionellem Charme und zeitgemäßer Optik schaffen will, und wie wird das Kern-Gameplay von PUBG beibehalten, während es gleichzeitig ein neues Erlebnis bietet?

Taehyun Kim: Rondo hat wie erwähnt riesige spielbare Gebiete, daher dachten wir, es wäre zu eintönig, überall dasselbe Designkonzept und dieselben zeitlichen Epochen vorzufinden. Wir haben daher mehrere unterschiedliche Epochen in das Konzept der neuen Map eingefügt und dabei darauf geachtet, dennoch ein aufeinander abgestimmtes Farbkonzept zu verfolgen. So soll Rondo ein konsistentes Gefühl vermitteln, egal wo man sich auf der Map befindet. Es gibt aber auch diverse Orte, die sich durch ganz traditionelle Schönheit auszeichnen – in diesen Gebieten haben wir zusätzlich versucht, die Gebäude und Geländetypen in verschiedenen Farbtönen zum Leben zu erwecken, um hier für etwas Abwechslung zu sorgen.

Eine der größten Herausforderungen und Ziele unseres Entwicklerteams ist es, den Spielspaß von PUBG: BATTLEGROUNDS zu maximieren. Wir haben uns daher sehr bemüht, neue Welten, Features und Inhalte zu entwickeln und bereitzustellen, die die Spieler als erfrischend empfinden könnten und die ihnen ein neues Spielerlebnis bieten. Obwohl es definitiv sinnvoll ist, auch weiterhin immer neue Dinge zu entwickeln, konzentrieren wir uns jetzt zuerst einmal darauf, unseren Fans einen stabilen Service zu bieten, um die Grundlage für einen langfristigen Live-Service zu schaffen.

Eurogamer.de: Welcher neue Ort ist dein Favorit und warum?

Taehyun Kim: Aus dem Rondo-Trailer kennt man schon zwei Gebiete: Yu Lin und Jadena City. Abgesehen von diesen beiden bin ich großer Fan vom Ort Mey Ran, der im Osten der Karte zu finden ist. Mey Ran ist nicht besonders groß, wartet dafür aber mit wunderschönen gestalterischen Details auf. So kann man hier zwischen Gebäuden und Gewässern seine Kämpfe am Fluss austragen, während neben einem die Lotusblüten auf dem Wasser schwimmen. Allen Spielern von Rondo kann ich nur empfehlen, Mey Ran einen Besuch abzustatten.

Außerdem finden sich auf Rondo beeindruckende Klippen und Bodenklippen auf offenem Gelände, was ein ganz neues Spielerlebnis ermöglicht. Ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir von den bisherigen Karten kennen.

Eurogamer.de: Wie wirken sich die strategisch platzierten zerstörbaren Bambusse auf den taktischen Aspekt des Spiels aus, und wie können die Spielerinnen und Spieler sie zu ihrem Vorteil nutzen?

Taehyun Kim: Die Bambusbäume sind den übrigen Bäumen ähnlich, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie zerstörbar sind. Wenn sie umfallen, richten sie keinen Schaden in ihrer Umgebung an. Was jedoch passieren kann, ist, dass zuvor nicht einsehbare Gebiete nun frei geworden sind – das kann, je nach Blickwinkel, Spielsituationen begünstigen, aber auch erschweren.

Eurogamer.de: Wie verbessern Rolltreppen in städtischen Gebieten die Mobilität der Spielerinnen und Spieler, und welche Überlegungen wurden bei ihrer Einführung in den Städten angestellt?

Taehyun Kim: Bei Begegnungen in der Stadt kann es vorkommen, dass man vom Rest isoliert wurde und sich nicht mehr frei bewegen kann. Durch das Einführen von Rolltreppen - den ersten ihrer Art – kann man sich unauffällig aus solchen Situationen raus bewegen, ohne den eigenen Standort zu verraten. Außerdem helfen sie dabei, sich fix zwischen Gebäuden hin und her zu bewegen, was perfekt für schnelle Fluchten und hoch intensive Verfolgungsjagden ist. Rolltreppen funktionieren übrigens nur in eine Richtung und man kann keine Gegenstände auf ihnen verwenden, die aufgestellt werden müssen.

Eurogamer.de: Kannst du die potenziellen Auswirkungen der neuen Waffe JS9 und der Taser auf die Strategien und Kämpfe der Spieler auf der Karte Rondo beschreiben?

Taehyun Kim: Die JS9 hat dieselbe Mechanik wie andere Maschinenpistolen, zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie sehr vielseitig einsetzbar ist, einen hohen Damage Output hat und es ebenfalls relativ einfach ist, neue Aufsätze für die Waffe zu erwerben. Als World-Spawn-Waffe ist die JS9 mit ihrem kompakten Design und ihrer starken Leistung sowohl etwas für Neulinge als auch für die erfahreneren Veteranen unter den Spielern geeignet.

Der Taser, der als Sekundärwaffe dient, schränkt die Bewegungsfreiheit von Gegnern vorübergehend ein und versperrt ihnen die Sicht - eine Idee von mir. Das Ziel des Entwicklerteams war es, ein Spiel zu erschaffen, das sich mit jeder Session verändert und demnach verschiedene Handlungsaspekte bietet, die über ein einfaches Shooter-Spiel hinausgehen. Wir sind gespannt, wie die Spieler ihre eigenen Spielerfahrungen mit dem Taser gestalten werden. Wie im Trailer kurz gezeigt wird, wird man für vier Sekunden betäubt, wenn man getroffen wird. Obwohl es sich um eine nicht-tödliche Waffe handelt, kann das trotzdem ganz schlecht ausgehen, da man in der Zeit leider keinerlei Aktionen ausführen kann.

Eurogamer.de: Wie wirkt sich die Einführung des Blanc-Fahrzeugs auf die Mobilität und die Taktik der Spieler aus, insbesondere in Anbetracht der höheren Höchstgeschwindigkeit im Vergleich zum UAZ?

Taehyun Kim: PUBG: BATTLEGROUNDS ist kein schnelles Spiel. Beim Spielen merkt man schnell, dass das Gameplay phasenweise abläuft: In einer Phase bekämpft man den Feind, in der nächsten lootet man die Gegend. Rondo ist die größte Karte des Spiels, es ist also essenziell, Fahrzeuge zu nutzen und aus diesen auch das meiste rauszuholen. Bislang wurde es noch nicht näher verraten, aber wir arbeiten bereits an dedizierten Spielinhalten für Fahrzeuge.

Eurogamer.de: Welche Rolle spielen die zusätzlichen Startflugzeuge in Bezug auf Abwechslungsreichtum im Spiel und wie beeinflussen sie die Strategien der Spieler auf der Grundlage unterschiedlicher Flugrouten?

Taehyun Kim: Zu Beginn des Spiels gibt es die Chance auf ein zusätzliches Startflugzeug. Die Spieler besteigen eines der beiden Flugzeuge nach dem Zufallsprinzip. Die dadurch entstehenden verschiedenen Routenoptionen verleihen dem ansonsten vorhersehbaren Spielverlauf eine gewisse Dynamik. Diese Dynamik kann zu einer konzentrierten Anzahl an Spielern am selben Ort führen, was dann wiederum ganz automatisch intensiven Spielerkontakt triggert. Ein weiterer spannender Faktor ist, dass es in manchen Außengebieten auch keine sicheren Zufluchtsorte gibt, an denen in Ruhe gelootet werden könnte. Außerdem können die Spieler alternativ auch gleichmäßig über die Karte verteilt werden, was dem Spiel eine gewisse Unvorhersehbarkeit verleiht.

Eurogamer.de: Inwiefern tragen der Plattenspieler und das Feuerwerk zu einem dynamischen und unterhaltsamen Spielerlebnis bei, und welche Überlegungen wurden bei ihrer Platzierung auf der Karte angestellt? Sind sie auch eine Möglichkeit, um andere Spieler an einen bestimmten Ort zu locken?

Taehyun Kim: PUBG: BATTLEGROUNDS zeichnet sich dadurch aus, dass die Spieler in Echtzeit miteinander chatten und ihre eigenen, einzigartigen Geschichten entwickeln können. Obwohl das Gunplay nur einen relativ kleinen Teil einer Session ausmacht, hat es dennoch viel zu bieten. In Rondo haben wir daher z. B. unterhaltsame Elemente wie Drehscheiben und Feuerwerkskörper eingeführt.

Mit den Plattenspielern kann die richtige Stimmung für das Match gesetzt werden, egal ob eher elegant oder etwas, das für etwas mehr Spannung beim Feindkontakt sorgt. Die Feuerwerke sind spektakulär schön und können ebenfalls von den Spielern bestaunt werden.

Eurogamer.de: Kannst du näher auf die Einbeziehung von KI-Kreaturen wie Vögeln und Fischen in die Rondo-Karte eingehen und erläutern, wie sie das Gesamterlebnis beeinflussen?

Taehyun Kim: In Rondo haben wir interaktive Tiere hinzugefügt: Fische, die ganz elegant in Teichen ihre Bahnen ziehen, und Vögel, die gut gelaunt in Käfigen zwitschern, die über den Dächern der Dörfer und Häuser verstreut sind. Die Fische schwimmen schnell weg, wenn sie Gefahr wittern, und die Vögel fangen an, in der Gegenwart von Spielerinnen und Spielern Lärm zu machen. Die Vogelkäfige sind zerstörbar, so dass die Vögel nach ihrer Zerstörung frei sind und wegfliegen können.

Diese Tiere erleiden dabei keinen Schaden. Sie wurden hinzugefügt, um das gesamtheitlich realistische Gefühl der Welt zu verbessern.