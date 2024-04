PUBG hat jetzt ein Feature, das ihr euch lange gewünscht habt

Update 29.1 für PUBG: Battlegrounds ist ab sofort auf dem PC-Live-Server verfügbar.

Eine der größten Neuerungen in diesem Update ist das zerstörbare Terrain. Außerdem gibt’s eine neue Kooperation und mehr.

Macht alles kaputt

Mit dem neuen Zerstörungs-Feature in Rondo könnt ihr Terrain bei Kämpfen in offenen Gebieten zerstören. Damit schafft ihr zum Beispiel Deckung oder neue Angriffsrouten.

Dabei hilft euch wiederum die Spitzhacke als neu hinzugefügte Nahkampfwaffe. Ebenso könnt ihr das Terrain mit einigen Wurfgegenständen und Fahrzeugexplosionen beeinflussen.

Wurde Rondo indes zum Ranked-Modus hinzugefügt und "insgesamt verbessert". Die Frequenz der EMP-Zone wurde beispielsweise reduziert, ebenso reduziert wurde die Zahl der Emergency Cover Airdrops bei Verwendung der Emergency Cover Flare (von drei auf zwei).

Abseits dessen wurden Verbesserungen an den In-Game-Challenges sowie an verschiedenen Gelände-, Objekt- und Umgebungselementen in Rondo vorgenommen.

Auf dem Programm steht zudem eine Ducati-Kooperation. Ihr könnt verschiedene Items erhalten, darunter Ducati-Spezialfahrzeug-Skins. Um diese freizuschalten, benötigt ihr Ducati Tokens, die über das Aufstiegspaket und Beutetruhen-Packs erhältlich sind.

Die kompletten Patch Notes könnt ihr hier nachlesen, für Konsolen wird das Update am 19. April 2024 veröffentlicht.