Age of Empires Definitive Edition: Alle Cheats - So verschafft ihr euch einen Vorteil

Age of Empires von den Ensemble zählt ebenfalls zu den Klassikern des RTS-Genres auf dem PC. Viele Jahre später erschien die Age of Empires: Definitive Edition des Titels und in beiden Versionen könnt ihr Cheats verwenden.

Welche das sind und was sie in Age of Empires: Definitive Edition bewirken, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Alles über Cheats in Age of Empires: Definitive Edition:

Wie verwende ich die Cheats in Age of Empires: Definitive Edition?

Um einen Cheat in Age of Empires einzugeben, müsst ihr euch direkt im Spiel befinden und dort die Enter-Taste betätigen. Damit öffnet ihr das Chatfenster im Spiel. Anschließend gebt ihr noch den jeweiligen Code ein und bestätigt eure Eingabe abschließend erneut durch Drücken von Enter.

Welche Cheat Codes gibt es für Age of Empires: Definitive Edition?

Nachfolgend seht ihr in unserer Liste alle Cheats für Age of Empires:

Einheiten

Cheat Effekt BIG BERTHA Verwandelt Steinewerfer und Katapulte in Big Berthas, die mehr aushalten, eine größere Reichweite haben und mehr Schaden anrichten. PHOTON MAN Ihr erhaltet einen futuristischen Roboter, der mit einer schnell feuernden Laserwaffe ausgestattet ist. STEROIDS Gebäude werden sofort gebaut, Rohstoffe sofort gesammelt und Einheiten sofort gebaut. Betrifft aber alle Spieler. Gebt den Code erneut ein, um den Effekt zu deaktivieren. BLACK RIDER Verwandelt berittene Bogenschützen in den Black Rider. Wenn der getötet wird, verwandelt er sich in ein Katapult oder in Big Bertha. DARK RAIN Bogenschützen werden zu Stealth Archers. Wenn sie still stehen, verwandeln sie sich in Bäume, ebenso können sie über Wasser laufen. ICBM Ballista und Helepolises erhalten eine Reichweite von 100. Hat aber keinen Einfluss auf die Sichtweite, eignet sich daher nicht für sich bewegende Ziele. Gebäude können aber durch den Nebel des Krieges attackiert werden. HOYOHOYO Priester sind deutlich schneller und erhalten 600 Trefferpunkte. Mit entsprechend erforschten Technologien (nach Eingabe des Cheats) lässt sich das noch verdoppeln. GAIA Ihr erhaltet die Kontrolle über alle Tiere auf der Map (außer Fische), verliert aber die Kontrolle über die eigene Zivilisation. Das lässt sich nicht mehr umkehren, speichert also vorher. MEDUSA Alle Dorfbewohner werden zu Medusas. Sterben sie, respawnen sie als Black Rider. E=MC2 TROOPER Ihr erhaltet einen futuristischen Roboter, der mit einer Nuklearwaffe ausgestattet ist, deren Reichweite bei 88 liegt. CONVERT THIS! Erschafft einen Priester namens Saint Francis, der alle drei Sekunden Blitze beschwört. GRANTLINKSPENCE Verwandelt alle Tiere in King-Versionen, die stärker sind. UPSIDFLINTMOBILE Der Chariot Archer wird deutlich schneller und feuert dreimal so schnell wie zuvor. STORMBILLY Ihr erhaltet einen Mech mit schnell feuernden Laserkanonen. BIGDADDY Ihr erhaltet einen Winsett's Z mit Raketenwerfer, der alle zwei Sekunden 600 Schaden verursachen kann. BIG MOMMA Ihr erhaltet Winsett's other Z mit einem schnelleren Raketenwerfer, der zwar fünfmal so schnell feuert, aber nur 120 Schaden anrichtet. JACK BE NIMBLE Wenn der Code aktiviert ist, feuern alle Belagerungswaffen mit Kühen und Dorfbewohnern. FLYING DUTCHMAN Juggernaughts und ihre Vorgänger verwandeln sich in die Flying Dutchman, die sich auch auf Land bewegen kann und 40 Schadenspunkte verursacht. POW Ihr erhaltet ein Baby auf einem Dreirad mit einer Schrotflinte. POWER UNLIMITED Auch hier erhaltet ihr ein Baby auf einem Dreirad mit Schrotflinte, es ist aber noch einmal deutlich stärker. King Arthur Verwandelt Vögel in Drachen.

Rohstoffe

Cheat Effekt WOODSTOCK Ihr erhaltet 1.000 Holz. QUARRY Ihr erhaltet 1.000 Steine. PEPPERONI PIZZA Ihr erhaltet 1.000 Nahrung. COINAGE Ihr erhaltet 1.000 Gold.

Karte

Cheat Effekt REVEAL MAP Deckt die komplette Map auf. Könnt ihr auch wieder deaktivieren, wenn ihr ihn erneut eingebt. NO FOG Entfernt den Nebel des Krieges. Lässt sich rückgängig machen, indem ihr ihn erneut eingebt.

Siege und Niederlagen

Cheat Effekt DIEDIEDIE Alle feindlichen Einheiten und Gebäude werden zerstört und ihr gewinnt. HARI KARI All eure Einheiten und Gebäude werden entfernt, wodurch ihr verliert. Es sei denn, ihr habt Medusas oder Black Riders. RESIGN Ihr verliert das Spiel. HOME RUN Ihr gewinnt das Spiel. KillX Ersetzt das X durch die Nummer des Spielers, den ihr ausschalten möchtet. Also zum Beispiel Kill7 oder Kill3.